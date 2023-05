La Carrera de la Mujer responde a Igualdad por acusarles de machismo tras regalar una Thermomix a la ganadora

Este domingo se celebró la Carrera de la Mujer de Madrid con la presencia de 32.000 corredoras que abarrotaron las calles de la capital formando una marea rosa. La fiesta del deporte popular quedó algo empañada tras la celebración del podio por una polémica generada en torno a los premios que recibió la ganadora.

"En la Carrera de la mujer a la 1ª le dieron una thermomix y al resto productos 0%. Si triunfas ama de casa y si no al menos adelgaza. El problema no es lo ‘rosa’ sino que las empresas lo usen para tapar lo importante como la lucha contra el machismo. Hacen falta más carreras aún", ha escrito la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en su cuenta de Twitter. Esta circunstancia corrió como la pólvora por las redes sociales, lo que ha generado multitud de críticas a la carrera aunque también la defensa de otras muchas personas.

La organización ha querido aclarar lo sucedido con un comunicado titulado 'Comunicado sobre la polémica generada por un regalo de un patrocinador a la ganadora de la Carrera de la Mujer de Madrid'. De entrada dejan claro que el regalo proviene de un patrocinador, algo habitual en las carreras populares que reciben obsequios de los patrocinadores para hacer lotes que puedan disfrutar los ganadores o ser sorteados entre los participantes, por eso aclaran que "el Ayuntamiento de Madrid no es el organizador de la Carrera de la Mujer, y no da premios ni regalos a los participantes. Los regalos los ofrecen los patrocinadores de la propia prueba. En este caso, el robot de cocina no era un premio, era un regalo, como otros tantos que los patrocinadores han dado tras la prueba".

Explican que en sus valores está como base la erradicación de cualquier estereotipo sexista y que en el caso del regalo de la thermomix "una de las marcas patrocinadoras ha regalado a la ganadora un robot de cocina de un

alto valor económico, alineado con nuestro concepto de promover valores saludables en los hábitos deportivos y nutricionales de las mujeres. Promover una nutrición sana y el ejercicio físico son objetivos absolutamente primordiales para la Carrera de la Mujer. Con este producto hombres y mujeres pueden cocinar alimentos no procesados en menos tiempo y de una manera más sencilla".

Pese a las explicaciones, reiteran sus disculpas por si alguien se ha sentido ofendido: "Aceptamos las críticas, reiteramos nuestras disculpas si alguien se ha sentido ofendido". Por último, lamentan que su labor que durante varios años ha contribuido a visibilizar el deporte entre las mujeres, se vea enturbiada por este asunto: "Lamentamos que una prueba en la que han participado 32.000 mujeres, que lleva 19 años promoviendo hábitos de vida saludable y el deporte entre las mujeres, que lucha contra el cáncer (apoyando económicamente con más de un millón de euros donado la investigación) y reivindicando el papel de la mujer en el deporte y en la sociedad en general, se vea involucrada en esta polémica que no compartimos".