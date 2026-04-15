Carlos Rodríguez desvela en Onda Cero la mejor forma para evitar que los animales escupan las pastillas

Cuando un animal se pone enfermo y el veterinario le receta algún tipo de tratamiento es un dolor de cabeza para sus dueños, porque tienden a escupir las pastillas y, a veces, puede ser un auténtico reto que se las traguen. Por eso, el veterinario y presentador de Como el perro y el gato, Carlos Rodríguez, ha explicado en Por fin la mejor forma de darles la medicación a las mascotas.

Primeramente, Rodríguez ha indicado que lo más importante es acudir al veterinario y no hacer caso "a los influencers, los vecinos del cuarto o alguien que haya tenido perro toda la vida", porque "no tienen por qué saber más que el veterinario". Él dirá cuál es el problema y, seguramente, recetará un tratamiento.

"¿Qué método utilizas tú para darle pastillas a tu perro?", le ha preguntado el veterinario a Jaime Cantizano, el presentador del programa. Este ha respondido que se las envuelve con comida, una práctica muy habitual. "A algunos animales se les engaña y se lo tragan, porque son muy ansias", ha reconocido Rodríguez.

Tres métodos muy eficaces

No obstante, otros son más 'tiquismiquis', porque "puedes hacer la virguería más virguería de todas", en palabras del veterinario, "que no se la van a comer", aunque tú estés convencido de que sí. Unos son muy violentos y directamente escupen la pastilla, y otros disimulan más y la esconden para tirarla después. "No hay que fiarse de que el animal ingiere la pastilla", ha advertido.

Entonces, ¿cómo nos podemos asegurar de que el animal sí se la come y no termina escupiéndola? Carlos Rodríguez ha explicado varios métodos. El primero consiste en abrirle la boca al animal, siempre que se deje y "meterle la pastilla hasta el fondo de la garganta y darle un masajito en la zona" para ayudarle a tragarla.

El segundo es "por simpatía", que simplemente consiste en hacerle creer que se va a comer un trozo de comida sin más, y "como el perro es tan bueno o tan 'glotón' le da igual y se lo come". El tercero, y en el que el veterinario ha incidido expresamente, está sobre todo dirigido a gatos conflictivos.

El que mejor funciona en el caso de los gatos

Los gatos son animales muy recelosos de su intimidad, por lo que abrirles la boca puede ser complicado. Por lo tanto, la clave está en machacarla hasta que se quede como un polvo fino y envolverlo con "productos pegajosos" como la malta, la leche condensada o la miel. "Lo mezclamos con un palillo, hacemos un grumo, lo cogemos con el dedo y se lo untamos al animal en la boca y los labios, así no le queda más remedio que comérselo", ha sentenciado el veterinario.

En el caso de jarabes o fármacos en polvo que se disuelven en agua, es complicado que los expulsen, pero si se da el caso, el método anterior es igualmente aplicable.

Carlos Rodríguez también ha comentado paso a paso cómo aplicarle correctamente una pomada a un animal: hay que rapar la zona para que llegue bien a la piel, limpiarla con agua normal o jabón suave y untar la pomada. Para evitar que tengan la tentación de lamer el producto, aunque están pensados para evitarlo, se les puede colocar el collar, la campana o alguna camiseta. Antes de aplicársela por segunda vez, limpiar bien la zona.