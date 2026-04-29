REDES SOCIALES

Bruselas acusa a Meta de no impedir el acceso a Facebook e Instagram a menores de 13 años

La Comisión Europea ha manifestado que el límite de edad fue fijado por la propia compañía estadounidense. Ahora, Bruselas abre un periodo para que la plataforma examine la acusación y le da margen para tomar medidas inmediatas.

María Baraza

Madrid |

Redes sociales
Redes sociales | Imagen de Pixelkult en Pixabay

La Comisión Europea ha acusado a la plataforma Meta de incumplir la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Bruselas responsabiliza a la compañía estadounidense de no tomar medidas para controlar y evitar el acceso de menores de 13 años a las redes sociales Instagram y Facebook. De confirmarse estos incumplimientos, se impondrá una multa millonaria a la empresa tecnológica. Una multa que correspondería con el 6% de su facturación anual mundial.

Bruselas ha recordado en el comunicado que fue Meta quien estableció en las condiciones de uso de sus servicios que estos no están dirigidos a menores de 13 años. La Comisión Europea considera que solamente fijar ese límite no basta si después no existen mecanismos reales para cumplir con lo implantado. En términos fundamentales, no han aplicado controles suficientes para evitar el riesgo a menores en sus plataformas, un hecho que vulnera la normativa comunitaria europea.

Bruselas abre el plazo para que Meta corrija las irregularidades

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, ha confirmado en un comunicado que las propias condiciones generales de Meta indican que sus servicios "no están destinados a menores de 13 años". "Nuestros hallazgos muestran que Instagram y Facebook hacen muy poco para impedir que los menores de esta edad accedan a sus servicios", ha explicado Virkkunen.

La investigación, que se inició en mayo de 2024, entra ahora en una nueva fase en la que Meta podrá revisar la documentación de la acusación, responder a las conclusiones preliminares y adoptar medidas correctoras inmediatas. Si Meta mantiene estas medidas insuficientes, Bruselas podrá emitir una resolución de incumplimiento y sancionar económicamente a la compañía tecnológica estadounidense.

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