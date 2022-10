Bill Gates pronostica qué pasará los próximos años con la pandemia y la economía: "Un futuro complicado"

El magnate Bill Gates ha vuelto a ser noticia por sus opiniones sobre la pandemia y la situación económica. El fundador de Microsoft ha participado en una de las cumbres de la revista Forbes en la que ha hecho un vaticinio sobre lo que va a suceder en los próximos años.

Sobre la pandemia, augura un futuro a corto plazo "complicado" debido a la guerra en Ucrania y las consecuencias económicas de la pandemia del Covid: "Vienen cinco años complicados porque tenemos las deudas de la pandemia, la guerra en Ucrania y el ciclo económico está cambiando".

También pronosticó cómo sería la situación en la política estadounidense: "Vamos a tener unas elecciones difíciles y una guerra civil. No tengo experiencia en esos temas, no voy a desviar mi dinero en eso porque no sabría cómo gastarlo. La polarización política puede acabar con todo".

Su objetivo: el estudio de las enfermedades infecciosas

Los objetivos inmediatos de su fundación Bill & Melinda Gates para los próximos 25 años son estudiar las enfermedades infecciosas, así como las que provocan las desigualdades a nivel global: "Para ponerles fin, en gran medida, ya sea mediante la erradicación o reduciéndose a niveles muy bajos”.

Las claves para superar la crisis que auguran después del verano

Bill Gates compareció el pasado mes de mayo en una conocida cadena estadounidense, donde advirtió de una crisis económica a nivel mundial y dio un consejo para poder anteponerse a ella.

La clave para poder prepararse ante la crisis que vendrá tras el verano reside en las inversiones. Para poder ahorrar el suficiente dinero como para subsistir en un colapso económico a corto plazo, sería necesario plantear un modelo de inversión a largo plazo. Cree que para poder vivir de manera adecuada, es necesario tener un colchón de ahorros que permita cubrir los gastos de vida y empresa durante 12 meses.