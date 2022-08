Bill Gates desvela los tres rasgos que debes tener para triunfar en el trabajo

En los últimos años, el filántropo y cofundador de Microsoft, Bill Gates, se ha convertido en un líder de opinión tras realizar algunos vaticinios como, por ejemplo, las consecuencias derivadas de la Covid-19.

Uno de los últimos pronósticos del multimillonario alerta de que estamos destinados a una crisis mundial. Y es que, tal como declaró en el programa 'Fareed Zakaria GPS' de la CNN, factores como la guerra de Ucrania y las repercusiones económicas de la pandemia crean un "fuerte argumento" de que el mundo verá una "desaceleración económica" en un futuro próximo: "Se suma a la pandemia, en la que los niveles de deuda de los gobiernos ya eran muy, muy altos, y ya había problemas en la cadena de suministro", dijo el magnate'. "Es probable que acelere los problemas inflacionistas que tienen las economías del mundo rico, y que fuerce un aumento de los tipos de interés que acabe provocando una desaceleración económica".

De esta manera, Gates ha aconsejado a la población que se prepare para una crisis económica: "Sólo se puede ser optimista a largo plazo si se es lo suficientemente pesimista para sobrevivir a corto plazo". Como conclusión, el informático propone "ahorrar como un pesimista, pero invertir como un optimista".

Ciencia, ingeniería y economía: las habilidades del futuro

Ante esta coyuntura económica conviene conocer cómo se va a desarrollar el mercado laboral. En este contexto, Gates, que asiduamente financia proyectos para el progreso de zonas en desarrollo y lee libros sobre el futuro de la humanidad, ha desvelado cuáles son los trabajos que más futuro van a tener en unos años.

En concreto, el estadounidense de 66 años, ha marcado tres ámbitos que se van a convertir en fundamentales: ciencias, ingeniería y economía. Según el multimillonario, las personas que tengan formación en estos campos son los que más fácilmente van a encontrar un puesto de trabajo, ya que van a ser los empleos que más demanda van a solicitar.

Es más, en una entrevista que le concedió al editor ejecutivo de LinkedIn, Daniel Roth, en 2016, Gates comentó que los trabajadores que dominen esas materias serán "los agentes del cambio de todas las instituciones".

Aún así, el famoso empresario aclaró que no todos debemos ser ingenieros, economistas o científicos, si no que tendremos que entender el trabajo que desarrollan estos, conociendo sus funciones y objetivos: "No tienes que ser un experto, por ejemplo, en programación o en química, pero tener la capacidad de pensar como lo hacen estos expertos te ayudará enormemente", explicó.