La idea de escribir "La aventura de los Balbuena con los inventores del fútbol" fue un paso natural, según cuenta Santiago a Onda Cero. Y fueron los propios niños los que se la facilitaron.

"En los encuentros con ellos, muchos me preguntaron que si no había pensado en unir las dos colecciones", asegura, una idea que no era fácil ya que los futbolísimos tienen un código realista y los forasteros de fantasía, de viaje en el tiempo. Pero Santiago decidió intentarlo y se llevó una primera gran sorpresa al descubrir una fecha clave: 8 de diciembre de 1863, justo el día en el que se inventó el fútbol moderno, "las trece normas originales que se firmaron en una taberna de Londres" en aquél entonces, y ahí aparecen los protagonistas de esta nueva aventura.

Santiago refleja el Londres victoriano, de la segunda mitad del S.XIX, de Charles Dickens, "un paisaje apasionante", nos dice. Y añade que el trabajo de documentación que hace siempre antes de sus libros es lo que más le gusta de todo el proceso.

Los lectores encontrarán en "La aventura de los Balbuena con los inventores del fútbol", editorial SM, fútbol, misterios y aventuras, además de chispas y roces al unir a los protagonistas de ambas colecciones. El autor se siente identificado con muchos de sus personajes, una inspiración de nace de sus encuentros con los niños, que le hacen recordar sus propias historias de la infancia: "las emociones son las mismas, y en los encuentros con los niños me lo recuerdan, el miedo a la oscuridad, viajar en el tiempo con la mente", etc.

Roberto Santiago tiene sobre la mesa muchas peticiones para que continúe estas aventuras recién estrenadas y nos adelanta su próximo lanzamiento: "La aventura de los Balbuena con los Súperninja", continuación del crossover y que le llevará al Imperio del Sol naciente.