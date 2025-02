Auge y caída de Karla Sofía Gascón: de ‘Al salir de clase’ a los Oscar y de ahí a ser cancelada

Karla Sofía Gascón hizo historia el pasado 23 de enero al convertirse en la primera mujer española nominada al Oscar a Mejor Actriz protagonista, después de que Penélope Cruz se alzase con la estatuilla a Mejor actriz de reparto en 2009 por la película 'Vicky Cristina Barcelona', de Woody Allen.

Gascón está nominada por su interpretación en 'Emilia Pérez', por la que ya ha ganado el premio a Mejor Actriz en Cannes y a mejor actriz europea en los Premios del Cine Europeo. Sin embargo, su exitosa carrera puede verse truncada tras salir a la luz unos antiguos tuits en los que arremetía contra el islam, los musulmanes y la inclusión en los Premios Oscar.

La cancelación de Karla Sofía Gascón: Sin libro y vetada en Netflix y los Goya

Tras recibir una oleada de críticas por sus comentarios racistas e islamófobos, la actriz española ha sido apartada de la campaña de 'Emilia Pérez' en la recta final de los Oscar y vetada en los Premios Goya que se celebrarán el próximo 8 de febrero en Granada.

'Netflix' también ha querido distanciarse de Gascón tras la polémica. La plataforma , distribuidora de la cinta en Estados Unidos, ha eliminado a Gascón de las campañas promocionales de cara a los Oscar y tampoco está previsto que la actriz viaje a ninguno de los eventos ni entregas de premios que se celebrarán en Los Ángeles en los próximos días.

Por otra parte, The Lede Company, la agencia de relaciones públicas de Gascón, ha dejado de conversar directamente con la actriz y ahora se comunican con ella a través de su representante de United Talent Agency, Jeremy Barber.

Además, ya no se le cubren los gastos de sus viajes a las distintas entregas de premios ni su estilismo para las apariciones en estos eventos, por lo que Gascón deberá costearse desde el billete de avión hasta su alojamiento en caso de participar en actos de promoción de la película.

El director de 'Emilia Pérez' , Jacques Audiard, también ha cargado públicamente contra la actriz por los comentarios "absolutamente odiosos y dignos de ser odiados" que publicó la actriz en el pasado en la red social X (entonces Twitter).

El director francés ha asegurado en una entrevista en 'Deadline Hollywood' que no tiene contacto con Gascón ni quiere tenerlo. Además, la tacha de victimista y cree que le está haciendo "mucho daño" a la película. "Estoy pensando en cómo está haciendo daño a los demás, al equipo y a todas las personas que han trabajado tan increíblemente duro en esta película", ha criticado el director.

Por si todo esto fuera poco, la actriz ha recibido un nuevo revés al confirmarse la cancelación de su libro. Según publica El Mundo, el libro había sido anunciado en Navidades y su salida estaba prevista para el 17 de marzo.

Su nominación a los Oscar y su éxito en Cannes despertó un gran interés por la novela, pero tras la polémica de sus tuits racistas, la editorial Dos Bigotes ha tomado la decisión de paralizar la publicación de "Karsia" (título del texto original).

La actriz asegura ser víctima de la "cultura de la cancelación"

Gascón, por su parte, ha denunciado que se le quiere "aplicar el 'cancel culture'" (cultura de la cancelación en español). La actriz ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que ha defendido que no tiene "nada que esconder" y en varias entrevistas ha asegurado que la mayoría de los mensajes que se están publicando no los ha escrito ella.

"Durante años, me entregué en cuerpo y alma a La Familia Emilia Pérez. Como siempre lo hago con todo lo que amo y en lo que creo", comienza el texto publicado en Instagram.

"Hoy, más que nunca, quiero agradecer a quienes han reconocido mi trabajo, a los festivales que han celebrado nuestra película, y a cada persona que ha sido parte de este viaje. A mi equipo, mis compañeras, al extraordinario Jacques Audiard, nuestra productora, el increíble crew, la prensa y, sobre todo, a quienes han apoyado y comprendido mi proceso", añadía.

"En estos últimos días, he pasado por una montaña rusa de emociones. He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida", proseguía el comunicado.

"Les pregunto a los expertos de Hollywood, a los periodistas que me conocen y que han seguido mi trayectoria, ¿cómo avanzar?", terminaba escribiendo Gascón, que en su publicación etiquetaba además a numerosos medios, tanto españoles como internacionales.

De 'Al salir de clase' a 'El Súper': los papeles de Karla cuando era Carlos

La actriz madrileña está atravesando el momento más amargo de su carrera, que se suponía meteórica tras los éxitos cosechados con 'Emilia Pérez'.

La película, que cuenta con 13 nominaciones a los Oscar, es un narco musical francés ambientado en México donde un famoso capo de un cártel de la droga -interpretado por Gascón- sueña con cambiar de sexo y convertirse en mujer. En muchos de sus discursos, la actriz ha reivindicado la visibilidad trans y en declaraciones a los medios ha asegurado haberse sentido discriminada por la industria del cine y otros estamentos.

Karla comenzó su carrera en el mundo de la interpretación en 1995, antes de su transición. Entonces era Carlos Gascón, un joven actor que debutó en series juveniles como 'Al salir de clase' y otras tan famosas en los 90' como 'Canguros','Los ladrones van a la oficina', '¡Ala...Dina!", 'Calle Nueva ' o 'El súper', donde tuvo su primer papel principal en televisión.

Más adelante, tuvo pequeñas apariciones en series como 'La que se avecina' u 'Hospital Cental'.

En el cine, Gascón participó en cintas como 'Se buscan fulmontis' (1999), 'Me da igual' (2000), 'La caja 507' (2002) o 'Di que sí' (2004).

En México, y antes de su transición de género, Gascón es recordada por su papel de villano en la película 'Nosotros, los Nobles'. También, en 2009, fue parte del elenco del 'remake' de la telenovela 'Corazón salvaje', y participó en varios episodios de la telenovela 'Llena de amor' (2010) y el 'rebot' de la popular telenovela juvenil 'Rebelde' (2022).