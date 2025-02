Cancelan la publicación del libro de Karla Sofía Gascón tras sus polémicos tuits

Karla Sofía Gascón ha recibido un nuevo revés al confirmarse la cancelación de su libro, según publica El Mundo. El libro había sido anunciado en Navidades y su salida estaba prevista para el 17 de marzo.

De esta forma, termina una semana dura para la actriz. Primero, tal y como anunció The Hollywood Reporter el martes, la actriz ha sido apartada de toda la campaña promocional de cara a los Oscar, a los que está nominada como mejor actriz por 'Emilia Pérez'.

Después, el director de la película le acusaba de "hacerse la víctima", le reprochaba su actitud porque "está haciendo daño a los demás y al equipo" y calificaba sus tuits homófobos y racistas de "absolutamente odiosos".

Una decisión que culmina una semana llena de malas noticias para la actriz

Ahora, según ha informado El Mundo, la editorial especializada en contenidos LGTBI ha cancelado la publicación de su libro. Aunque el interés por la novela había despertado gracias a su nominación a los Oscar y su victoria en el Festival de Cannes, este ha desaparecido tras conocerse los tuits racistas.

La editorial Dos Bigotes tomó la decisión de renunciar a la publicación de "Karsia" -así se llama el texto original- al final de la semana pasada tal y como cuenta El Mundo tras salir a la luz los tuits homófobos, racistas y sexistas de Gascón.

El proyecto consistía en una edición corregida y revisada del original, que ya no saldrá a la venta a no ser que otra editorial se haga cargo. Se trataba de una novela autobiográfica en la que la actriz cuenta cómo ha sido su transición.

Karla Sofía Gascón, por su parte, en una entrevista a la CNN ha anunciado que no va a retirarse de la candidatura al Oscar "porque no he cometido ningún delito ni tampoco he herido a nadie". En un comunicado en su cuenta de X que posteriormente cerró aseguraba estar sometida al "cancel culture".

La política española también se ha posicionado

Incluso el mundo de la política se ha posicionado sobre este asunto. Primero, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun que al principio calificaba a Gascón como "ejemplo de diversidad", pero después "lamentaba los tuits" porque "no representan a la sociedad española".

Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha afirmado en una entrevista en Onda Cero que al conocer su nominación se había llevado "una alegría extraordinaria", pero ahora está "profundamente disgustada".