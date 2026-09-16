Así tendrás que colocarte en un atasco desde octubre para dejar pasar a ambulancias y otros vehículos de emergencia

La nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) establece que los conductores que circulen por autovía o autopista en situación de retención del tráfico estarán obligados a partir del 1 de octubre a desplazarse y dejar un espacio central libre, o carril de emergencia, que permita el paso de vehículos de policía y servicios de emergencia.

Según establece el Reglamento General de Circulación, el carril de emergencia deberá formarse en el centro de la carretera en el caso de autopistas y autovías que tengan dos carriles en el mismo sentido. Para las autopistas y autovías con tres o más carriles en el mismo sentido, el carril deberá crearse entre el situado más a la izquierda y el contiguo a este. Por tanto, los vehículos que circulen en el carril más a la izquierda deberán moverse hacia el mismo sentido y los que vayan en los demás carriles tendrán que ir lo más a la derecha posible.

Una práctica habitual en varios países europeos

La práctica del 'pasillo de emergencia' es habitual en una docena de países europeos con "alta eficacia en rescates viales", según afirma el Gobierno. Además, la DGT avisará sobre las emergencias a los conductores, que podrán prepararse con antelación para facilitar el paso a los vehículos prioritarios antes de que lleguen sus señales acústicas y luminosas. Esto será posible gracias a que ambulancias, coches de bomberos y policía circulan geolocalizados y transmiten su situación a los centros de gestión correspondientes.

Qué hacer en situaciones de nieve

Por otro lado, desde el próximo 1 de octubre estará prohibido adelantar y será obligatorio circular por el carril situado más a la derecha cuando la circulación por autopista o autovía se vea dificultada por la nieve, de manera que el carril izquierdo debe quedar libre para permitir el paso de vehículos de emergencia y quitanieves.

A partir de esa fecha, para adelantar un vehículo inmovilizado en carretera (por avería, siniestro o por algún servicio de urgencia, auxilio, mantenimiento o regulación del tráfico) y que ocupe parte del carril del sentido de la marcha, es necesario mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, aunque se invada el carril contrario, y reducir la velocidad al menos 20 km/h respecto al límite de esa vía.