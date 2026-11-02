Un apagón deja sin luz a toda La Palma: más de 50.500 suministros afectados y activado el plan de emergencias

La isla de La Palma ha sufrido este lunes un apagón generalizado que ha dejado sin suministro eléctrico a más de 50.500 puntos de suministro. El Gobierno de Canarias ha activado el Plan de Emergencias de Protección Civil ante el cero energético, que se ha producido después de una noche marcada por fuertes tormentas y precipitaciones intensas.

La primera incidencia se registró alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando dejó de funcionar la principal línea eléctrica de la isla. Posteriormente, en torno a las 6:30 horas, se produjo la interrupción total del suministro.

La compañía Endesa ha comunicado que todavía se desconoce el origen de la avería y que sus equipos trabajan para resolver la incidencia y recuperar el servicio.

Canarias activa el plan de emergencias

Ante la magnitud del apagón, el Ejecutivo autonómico ha declarado la situación de alerta plateada para coordinar la respuesta de las administraciones y organismos implicados.

Esta medida permite realizar un seguimiento de la evolución de la avería y evaluar sus posibles consecuencias sobre los servicios esenciales de la isla.

El cero energético llega después de una noche de fuertes precipitaciones, con acumulados de hasta 138 litros por metro cuadrado en apenas doce horas. Las tormentas habían provocado la activación del máximo nivel de alerta meteorológica.

Por el momento, no se ha confirmado que las lluvias hayan sido la causa del apagón. Los técnicos continúan trabajando para determinar el origen de la incidencia y restablecer el suministro eléctrico.