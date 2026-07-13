Antonio Sanz señala en Más de uno la importancia de avanzar en la cultura de la autoprotección: "No atender una petición de las autoridades puede conllevar la pérdida de la vida"

El consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha analizado en Más de uno las lecciones aprendidas de letal incendio de los Gallardos, que se ha cobrado la vida de trece personas y ha quemado más de siete mil hectáreas.

Sanz ha informado de que prosigue la estabilización del incendio, que evoluciona favorablemente, pero entiende que es "el momento de sacar lecturas". El consejero andaluz explica que "ha sido un incendio complejo, distinto, nuevo" y que los equipos de investigación con expertos están estudiando este incendio que ha roto todas las reglas conocidas.

Señala el consejero que podríamos estar ante una nueva tipología de incendios de viento "donde hemos sufrido la velocidad de propagación, de 100 metros al minuto, se ha podido recorrer 15 kilómetros en hora y media. Pero sobre todo, la velocidad de propagación".

Antonio Sanz ensalza la actuación de los alcaldes de los pueblos afectados, "ha sido extraordinaria, han sido unos héroes, comunicaron casa por casa qué había que hacer. Cada situación era distinta. Se han salvado las casas".

En este punto ha querido insistir Sanz en la obligación que los ciudadanos tienen de "entender los mensajes que se trasladan desde el 112 y desde autoridades, hablamos de instrucciones de obligado cumplimiento". Insiste en que "no atender una petición, sea de evacuación o confinamiento, puede conllevar la pérdida de la vida. Y eso ha ocurrido en este incendio".

La respuesta del ciudadano es importante. Hay que avanzar en la cultura de la autoprotección"

"Cuando se dan instrucciones, no son por capricho, son de expertos. En cada situación hay que aplicar el modelo que ofrezca más garantías, pero la respuesta del ciudadano es importante. Hay que avanzar en la cultura de la autoprotección, de la responsabilidad", asegura Antonio Sanz.

"Lo terrible es lo ocurrido con las víctimas, eso nos rompe el corazón y nos lleva a estar como están los alcaldes, con un sentimiento de absoluta impotencia", ha lamentado.

"Andalucía ha duplicado el presupuesto en materia de lucha contra incendios. El plan Infoca ha duplicado, invertimos más en prevención que en extinción y hemos renovado todos los equipamientos. Andalucía sabe que hay que invertir en seguridad, emergencias, pero el riesgo cero no existe. Todos tenemos una responsabilidad", cuenta el consejero de Presidencia.