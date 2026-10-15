La alternativa a la universidad que cada vez eligen más jóvenes: sus alumnos crecen diez veces más rápido

La creencia de que ejercer estudios universitarios es la mejor salida al mercado laboral cada vez se va disipando más. Al menos así lo reflejan los datos, que señalan un destacado aumento de los alumnos que eligen estudiar una Formación Profesional de ciclo superior en lugar de un grado universitario.

El estudio 'Radiografía de la educación superior. Formación, perfiles e inserción laboral', publicado este jueves, señala que en la última década el crecimiento del alumnado de FP superior ha crecido a un ritmo del 7% frente al 0,7% de universitarios.

Según se desprende del estudio, el perfil mayoritario del alumnado de FP superior es el de un hombre mayor de 25 años y que estudia en instituciones privadas. En la universidad, por su parte, destaca la presencia de mujeres y los mayores de 25 suponen alrededor de una quinta parte. Además, hay una mayor proporción de alumnado de FP superior estudiando a distancia (26,3% frente al 15,8%).

El coste de matricularse

Una de las principales diferencias entre la universidad y la FP, además de su duración, es el coste económico. En la educación pública, los ciclos de FP son gratuitos o conllevan reducidas tasas administrativas, pero el coste de la primera matrícula en la universidad pública oscila entre los 700 euros y los 1.500 euros.

En los centros privados, el precio de los ciclos superiores de FP se sitúa entre los 3.000 y 5.000 euros por curso (no superando los 2.500 euros en centros concertados), y en la universidad, entre 8.000 y 15.000 euros anuales.

Crecimiento de las ramas STEM

Más de tres de cada diez alumnos de FP superior están matriculados en familias profesionales del ámbito STEM (ciencia, tecnología o informática) frente al 24,2% registrado en los grados universitarios.

Las mujeres se concentran en áreas de educación, salud y servicios sociales, mientras que son minoría en las disciplinas más técnicas de la FP. Sanidad, Informática y comunicaciones y Administración y gestión son las familias de FP superior más demandadas, mientras que en la universidad siguen líderes las matrículas en áreas de Negocio, Administración y Derecho, Salud y servicios sociales y Ciencias sociales.

Y es que entre las áreas con mayor contratación indefinida se sitúan las familias profesionales de Instalación y mantenimiento o Fabricación mecánica, y en los grados universitarios de Informática, Ingeniería/Construcción y Negocios/Administración.

Salarios más altos en la universidad

Los titulados universitarios registran una tasa de empleo del 85,3%, mientras que los de FP superior alcanzan el 82%. En cuanto a los ingresos, un estudiante universitario obtiene unos ingresos por un trabajo a tiempo completo que casi triplican a los de una persona con estudios medios y duplican a los que han estudiado ciclos formativos superiores.

Por otra parte, los graduados en las familias profesionales de Química e Instalación y mantenimiento de FP perciben una base media de cotización anual superior a los 30.000 euros brutos, superando los ingresos medios de los universitarios graduados en cinco ámbitos de estudio: Sector Primario/Veterinaria, Ciencias Sociales/Periodismo, Ciencias, Servicios, y Artes y humanidades.