Almeida destituye al director de la Policía Municipal tras el supuesto amaño de unas oposiciones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destituido este jueves a Pablo Enrique Rodríguez, director general de la Policía Municipal, poniendo fin a una etapa de casi siete años al frente del cuerpo. La decisión fue anunciada por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en Cibeles.

Según el consistorio, el cese responde a la necesidad de abrir "una nueva etapa" en la Policía Municipal después de un periodo de modernización del cuerpo y crecimiento de efectivos. Sanz agradeció a Rodríguez "los servicios prestados" y defendió su gestión, aunque señaló que ha llegado el momento de un "nuevo impulso" para el cuerpo.

El relevo en el cargo será Antonio Domingo Ayuso, a quien Inma Sanz ha calificado como "una persona de casa". Domingo Ayuso había ocupado el cargo hasta ahora de subdirector general de Coordinación de Seguridad y Emergencias. "Nuestro objetivo hoy, como hace siete años sigue siendo dotar a la Policía Municipal de Madrid de los mejores medios y de la mayor cantidad de recursos humanos", ha explicado Sanz.

Presión política y polémicas acumuladas

Pablo Enrique Rodríguez junto a José Luis Martínez Almeida en 2023. | Getty Images

La destitución de Rodríguez se produce en un contexto de intensa presión política y mediática durante los últimos meses. La oposición municipal, especialmente los grupos de Más Madrid y el PSOE, habían reclamado su dimisión debido a varias controversias vinculadas a su gestión.

Una de las cuestiones más delicadas que ha rodeado al hasta ahora director general han sido las presuntas irregularidades en unas oposiciones a la Policía Municipal en 2022. Fuera del proceso de selección se quedaron decenas de opositores tras superar el examen teórico y enfrentarse a la prueba psicotécnica y de personalidad, en la que se ha fijado una nota de corte de 8,7, la más alta registrada en las últimas promociones.

De hecho, el cese se ha dado cuando el Ayuntamiento ha sido condenado por ocultar criterios de corrección en oposiciones. Una de las beneficiadas en aquella prueba fue la comisaria Ana Padilla, sobre quien más tarde trascendió que mantenía una relación sentimental con él. El juzgado archivó el caso en dos ocasiones y la Audiencia Provincial le ordenó otras dos veces que lo reabriera, reprochando que no se había investigado lo suficiente.

Atropello a una menor

Además, Rodríguez estuvo involucrado en un incidente ocurrido durante el gran apagón del 28 de abril de 2025, cuando su chofer atropelló a una niña de 10 años, motivo por el que la izquierda pidió su dimisión. El director general solicitó una baja médica que duró cuatro meses y medio, hasta que la familia de la menor afirmó que iba a renunciar a poner una denuncia. Poco después, el caso cayó en el olvido.

Aunque el Ayuntamiento ha precisado que esos hechos no están directamente relacionados con su salida, el episodio fue uno de los factores que alimentaron las críticas políticas y sindicales al mando policial.