Alerta sanitaria: Este es el motivo por el que Sanidad ha retirado un medicamento contra el asma infantil

La Agencia Española de Medicamentos emitió el pasado 12 de abril una nueva alerta sanitaria sobre un fármaco distribuido en nuestro país. Se trata de un medicamento contra el asma en menores de edad: Montelukast Cinfa 4 y Montelukast Cinfa 5.

Según informa la AEMPS, estos conocidos comprimidos masticables presentan una serie de "impurezas desconocidas", motivo por el que se ha procedido a la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de ambos medicamentos.

Este proceso deberá ser supervisado por todas las comunidades autónomas para comprobar que se realice de manera adecuada.

Medicamentos retirados

Ambos medicamentos están destinados a tratar el asma infantil y prevenir sus síntomas durante el día y la noche. Estos son:

Montelukast Cinfa 4 mg: Comprimidos masticables EFG, 28 comprimidos (NR: 74195, CN: 681038). El lote retirado es el BS1597 con fecha de caducidad del 31/05/2023.

Montelukast Cinfa 5 mg: Comprimidos masticables EFG, , 28 comprimidos (NR: 74196, CN: 681039). Los lotes retirados son el BR3131 con fecha de caducidad del 31/07/2022; el lote BS0957 con fecha de caducidad del 30/04/2023 y, por último, el BS2137 con fecha de caducidad del 31/08/2023.

¿Cómo actúan?

Montelukast Cinfa 4 y Montelukast Cinfa 5 son fármacos destinados a tratar el asma en niños así como prevenir sus síntomas. Montelukast es un antagonista del receptor de leucotrienos que bloquea unas sustancias llamadas leucotrienos. Estos producen estrechamiento e hinchazón de las vías respiratorias en los pulmones. Al bloquear los leucotrienos, montelukast mejora los síntomas del asma y ayuda a controlar el asma.

Montelukast se utiliza en menores de entre 6 meses y 5 años que no están adecuadamente controlados con su medicación y necesitan tratamiento adicional. Además, se usa como tratamiento alternativo a los corticosteroides inhalados en pacientes de entre 2 y 5 años no hayan tomado recientemente corticosteroides orales para el tratamiento de su asma y que han demostrado que no son capaces de utilizar corticosteroides inhalados.

Asimismo, ayuda a prevenir el estrechamiento de las vías aéreas provocado por el ejercicio en niños a partir de 2 años.

¿Qué es el asma?

El asma es una enfermedad crónica que presenta las siguientes características: