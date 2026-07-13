presunto acoso

El alcalde de Móstoles, citado a declarar como investigado por acoso a una exconcejal

La magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular.

EFE

Madrid |

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista en una imagen de archivo. EFE/ Kiko Huesca
El alcalde de Móstoles, citado a declarar como investigado por acoso a una exconcejal | EFE/ Kiko Huesca

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de octubre dentro de la causa que lo investiga por la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por acoso sexual y laboral.

Según ha adelantado el diario 'El País' y han confirmado a EFE fuentes judiciales, la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular.

Entre los testigos citados, según ha señalado a EFE el abogado de la querellante, se encuentran el también exedil Raúl Gallego Parrondo, que dimitió en marzo pasado de su acta de concejal tras mostrar su solidaridad con su compañera y el exjefe de Comunicación del Ayuntamiento David Zamorano.

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