La AEMET predice cómo será el invierno meteorológico en España

Oficialmente, el invierno astronómico comenzará el miércoles 21 de diciembre de 2022, concretamente a las 21:48 horas UTC (22:48 hora peninsular española) y terminará el 20 de marzo de 2023 con el equinoccio de primavera, por lo que durará 88 días y algunas horas. Pero este 1 de diciembre comenzó el invierno meteorológico, momento en el que se inicia la etapa más fría del año en el hemisferio norte.

La llegada del invierno meteorológico se produce con el desplome de las temperaturas, algo que ha ocurrido estos días en muchas zonas de España, incluso se han registrado ya temperaturas inferiores a los -5ºC en puntos de montaña de Aragón, Cataluña y Granada.

El verdadero frío se impone en España de diciembre a febrero y por eso son los meses en los que se produce el invierno meteorológico.

Cómo será el invierno meteorológico

El tiempo será menos frío de lo habitual en la mayor parte de España y más lluvioso de lo normal en el área mediterránea y Canarias. Así se desprende de la predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que se realiza por consenso utilizando diversos modelos con información probabilística de temperaturas y precipitaciones, que dividen el territorio nacional en zonas de pronóstico homogéneo.

"En cuanto a temperaturas, lo más probable es que estén por encima de lo normal en todo el país. La probabilidad es de alrededor del 40% en buena parte de la península y del 50% de Mediterráneo y Baleares. En cambio, el escenario frío solo tiene una probabilidad de alrededor del 20 al 25%", según Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Respecto a Canarias, el escenario cálido y el frío son igual de probables, por lo que no se puede concretar cómo se comportará el invierno meteorológico desde el punto de vista de las temperaturas.

"Lo más probable es que en invierno sea más cálido de lo normal en su conjunto. Esto no quiere decir que no puede haber a lo largo de estas próximas semanas alguna ola de frío. No se prevé una ola de frío a corto plazo y si esa ola de frío pudiese llegar en las próximas semanas, por supuesto lo avisaríamos con la alteración necesaria, como hacemos con todos los fenómenos meteorológicos adversos", precisó Del Campo.

Invierno lluvioso

Por otro lado, los modelos de predicción estacional señalan que lo más probable es que el Mediterráneo peninsular, Baleares y Canarias tengan "un invierno lluvioso", según Del Campo, puesto que existe una probabilidad de entre un 40% y un 50% de que llueva más de lo habitual, frente a un 25% de que haya menos precipitaciones que de costumbre.

Para el resto del país, el escenario más lluvioso de lo normal es muy poco probable -solo hay un 20% de probabilidades-, mientras que hay un 40% de probabilidades de que las lluvias estén en tono a lo normal y otro 40% de que el invierno sea seco. "Por tanto, no parece que el invierno en general vaya a ser especialmente lluvioso en nuestro país", concluyó Del Campo.