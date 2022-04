La advertencia de Rafael Bengoa sobre la retirada de las mascarillas en interiores: "Necesitamos más información"

LEER MÁS La advertencia del inmunólogo Alfredo Corell a las personas que tuvieron Covid en enero

Rafael Bengoa, experto en salud pública y asesor internacional en políticas de salud, pasa por los micrófonos de La Brújula de Onda Cero y asegura que cree que ha llegado el momento de tomar la decisión de quitar la mascarilla en interiores: "Creo que sí estamos preparados mientras sepamos que la población asume el riesgo. Es un momento interesante en términos pandémicos. Quitar la mascarilla implica saber que estamos bien protegidos por la vacunación. Va a haber más infecciones pero van a ser leves y creo que la población asume el riesgo".

Sin embargo, considera que si se apela a la responsabilidad de cada individuo, este debería tener más información para tomar la decisión: "Un problema es que está coincidiendo con un momento en el que hay falta de datos. Estamos volando a oscuras. El Gobierno debe darnos los máximos datos para tomar decisiones. Cada uno debe decir los riesgos que asume. Volar a oscuras no debería coincidir con quitar las mascarillas. Las aguas residuales sirven como indicativo de que está pasando algo en Madrid, Bilbao o Barcelona. Por ejemplo, Philadelphia ha vuelto a poner la mascarilla".

"Es muy importante que todos los que ahora asumimos un riesgo, para poder calcular ese riesgo, tengamos más información del que parece que vamos a tener", añade.

Respecto a la decisión de las empresas de mantener o no la mascarilla asegura que "la ventilación ha sido crucial. Empresas con mala ventilación y que no tienen la suficiente distancia entre personas, lo lógico es que mantenga la mascarilla".

Se muestra partidario de volver a vacunar: "Las personas de 80 años e inmunodeprimidos tienen posibilidad de recibir cuarta dosis. Para cuando llegue el otoño habrá más vacunas e incluso que protejan de la infección, si ese es el escenario sí nos tendremos que vacunar", y señala que ve complicado que empeore la situación: "Creo que es muy difícil volver atrás en un contexto en el que mucha gente se ha infectado de forma natural. Y las tres dosis protegen contra las variantes que tenemos. Lo único que puede cambiar la estrategia es una nueva variante".

La Sanidad Pública en peligro

Además, advierte que la Sanidad Pública está en peligro: "Los datos nos indican que mucha gente se ha ido a seguros privados. La Sanidad Pública no ha podido atender lo no covid. Se necesita una intervención política para reforzar la Sanidad Pública. Está en riesgo con esta tendencia que hay que evaluar rápidamente. Si lo dejamos correr habrá una sanidad de ricos y otra de pobres".

"Si no se invierte de forma muy importante en la Sanidad Pública mucha gente se va a ir a la privada y se perderá mucha calidad", subraya y defiende que se invierta en ello: "El patrón de los virus va a seguir y por tanto necesitamos sistemas de alertas para que no se repita lo que ocurrió hace dos años. Seguridad no es solo invertir en Defensa, también seguridad de que no vamos a vivir otra pandemia, algo que ha dejado 100.000 muertos. Es un problema de seguridad".