La advertencia de Bill Gates sobre el bitcóin: "Es la teoría del más tonto"

Bill Gates, cofundador de Microsoft y una de las figuras más influyentes en el mundo de la tecnología, ha reiterado su escepticismo hacia el bitcóin y las criptomonedas, asegurando que se basan en la "teoría del más tonto", dando a entender que son puta especulación sin fundamentos reales.

El escepticismo de Gates hacia el bitcoin

En una entrevista con The New York Times, Gates fue categórico al afirmar que el bitcóin "no tiene valor". Además, señaló que incluso personas con alto coeficiente intelectual se engañan a sí mismas creyendo que las criptomonedas son una inversión sólida.

Su postura no es nueva. En Reddit, Gates ya había expresado su desconfianza hacia estos activos digitales: "Me gusta invertir en cosas que tienen valor. No tengo criptomonedas", dijo. "Las criptomonedas no contribuyen a la sociedad".

Blockchain sí, bitcóin no

Aunque Gates critica el bitcóin, reconoce el potencial de la tecnología subyacente: "Hay tecnología muy buena en términos de compartir bases de datos y verificar transacciones. Eso es lo que se conoce como blockchain. Eso es bueno. Pero el bitcóin... es una de las cosas especulativas más locas, donde no estás produciendo nada como clase de activo, así que no deberías esperar que suba. Es pura teoría del más tonto".

La postura de Gates parece reflejarse en la política de Microsoft. En diciembre pasado, la compañía realizó una votación entre sus accionistas para evaluar una posible estrategia de inversión en bitcóin, pero solo el 0,55 % apoyó la propuesta.

El consejo directivo de Microsoft había recomendado rechazar la iniciativa, argumentando la alta volatilidad de las criptomonedas y los riesgos asociados.