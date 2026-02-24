Adif se llevó materiales del accidente de Adamuz antes de que terminara la investigación de la Guardia Civil sobre el terreno

Un oficio de la Guardia Civil recoge que un empleado de Adif recibió una "orden verbal" para retirar los fragmentos de la vía y trasladarlos.

Según publica el diario 'El Mundo', los hechos ocurrieron el 22 de enero de madrugada, pero hasta el día 28 no recibieron autorización para acceder a la zona del accidente, lo que ha generado el reproche de la jueza.

Además, los operarios de Adif realizaron pruebas sin advertirlo ni solicitarlo.

El siniestro se produjo a las 19:48 del 18 de enero en Adamuz (Córdoba) al descarrilar el Iryo 6189 que circulaba en dirección Madrid y sus coches posteriores quedaron invadiendo el gálibo de la vía contraria, por donde circulaba un Alvia de Renfe en dirección Sevilla y con destino final Huelva. El Alvia embistió el Iryo y el choque dejó 46 muertos y decenas de heridos.

Las primeras horas tras el accidente fueron de confusión y a la vez que se desplegaban los servicios de emergencia también lo hacía el personal del gestor de infraestructuras de Renfe, Iryo y de los fabricantes de los trenes para inspeccionar el lugar del siniestro.

Al parecer y según publica 'El Mundo' fue durante esa fase de inspección ocular y recogida de muestras que el personal de Adif evacuó piezas de los trenes siniestrados y las desplazó a otro lugar. Adif no contaba con autorización judicial para la retirada del material y cuando los investigadores preguntaron a Adif sobre la ubicación de esos materiales, lo localizaron y lo devolvieron.

Este hecho se comunicó a la magistrada que instruye las diligencias del siniestro.

Adif e Iryo aseguran que han facilitado ya toda la información requerida por la Guardia Civil

Por su parte, Adif e Iryo han informado de que ya han entregado ya toda la documentación solicitada por la Guardia Civil tras el accidente de Adamuz, incluso aquella que según el atestado con las primeras conclusiones del Instituto Armado no había recibido el pasado 5 de febrero y había vuelto a solicitar el 29 de enero.

En concreto, a fecha 5 de febrero, la Guardia Civil esperaba que Adif aportara datos del lote de rieles utilizados en el tramo afectado por el accidente, una petición que reiteró el 29 de enero, así como la de la filiación de los operarios que llevaron a cabo la soldadura de los rieles afectados.

Además, el 4 de febrero solicitó también a Adif el parte de soldaduras realizadas entre el kilómetro 316 y el 318 del tramo Guadalmez-Córdoba y datos de los operarios que ejecutaron cada una de las soldaduras, así como la certificación de la habilitación de los citados operarios para llevar a cabo las soldaduras.