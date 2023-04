Adelgazar andando: Estos son los kilómetros que debes caminar para bajar un kilo

Con la llegada del buen tiempo, muchos se animan a practicar deporte al aire libre y caminar puede ser una muy buena opción para ponerse en forma. Se trata de una actividad física fácil de realizar y que está al alcance de todos.

Dar un buen paseo diario aumenta el ritmo cardiaco, ayuda a la circulación de la sangre y mejora la respiración. La Fundación Española del Corazón recuerda que caminar al menos 30 minutos al día a paso rápido incrementa la esperanza de vida y reduce el riesgo cardiovascular hasta un 11%.

Además, si lo que buscamos es perder peso, caminar puede ayudarnos a lograr este objetivo, siempre y cuando lo combinemos con una dieta equilibrada y no muy abundante. Cabe destacar que perder peso no es una ciencia exacta, depende de muchos factores que afectan a cada persona de forma diferente. No obstante, el consumo calórico es fundamental.

A la hora de caminar, tampoco vale hacerlo de cualquier forma. La velocidad es importante, y lo más recomendable es ir aumentando el ritmo y el tiempo progresivamente para obtener mejores resultados. También es importante la hora del día a la que salimos a pasear. Hacerlo a primera hora de la mañana aporta energía, mientras que caminar por la tarde -o noche- ayuda a dormir mejor.

Cuánto peso perdemos saliendo a caminar

Cuando caminamos, hacemos ejercicio cardiovascular con el que quemamos calorías. Si lo medimos en tiempo, correr quema más calorías que caminar, pero ambas actividades son similares si se miden por distancia.

Los expertos calculan que para perder un kilo de grasa hay que quemar unas 7.000 calorías. Entonces, ¿cuántos kilómetros hay que caminar para bajar un kilo?

Según la calculadora de norfipc.com, una persona de 70 kilos de peso que camine durante una hora a una velocidad normal (4km/h) perdería 221 calorías, 256 caminando rápido (5km/h) y 368 calorías a trote veloz (7km/h).

Teniendo en cuenta estas cifras, el cálculo es sencillo. Alguien de 70 kilos de peso necesita caminar 31 horas a una velocidad moderada para perder 1 kilo de grasa, algo más de 27 horas si camina rápido y 19 horas si lo hace a trote veloz.

No obstante, hay que tener en cuenta que existen otros factores además del peso y la velocidad a la que caminamos que influyen directamente en el gasto de calorías.