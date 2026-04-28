La Academia de Ciencias de Estados Unidos retira un estudio de Mariano Barbacid ante un posible conflicto de intereses

Según informa el diario El País, la Academia de Ciencias de Estados Unidos ha tomado la decisión de retirar uno de los artículos encabezados por Mariano Barbacid, ya que, en el momento de su envío, no habían revelado la existencia de un posible conflicto de intereses. Tanto Mariano Barbacid como dos de las coautoras del trabajo, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tienen intereses financieros en Vega Oncotargets, creada con el objetivo de desarrollar terapias para eliminar este tipo de tumor, uno de los más agresivos.

La política editorial de la revista científica PNAS establece que los miembros de la Academia que tengan intereses financieros o que puedan influir en su objetividad, deben enviar sus trabajos como "presentación directa", con la que evitar posibles ventajas competitivas.

Los resultados publicados demostraban la eliminación del cáncer de páncreas en ratones

Tras un trabajo de investigación, los resultados publicados permitieron demostrar la eliminación en ratones del cáncer de páncreas más común, el adenocarcinoma ductal, mediante el empleo de una terapia que combina tres fármacos con los que evita la aparición de resistencias. Además, carecería de efectos secundarios importantes.

Esta terapia sería la primera en lograr la curación completa en modelos experimentales. El pasado mes de enero, Mariano Barbacid compareció en rueda de prensa para dar a conocer los resultados de su trabajo.

Ahora, la Academia de Ciencias de Estados Unidos, de la que Mariano Barbacid es miembro, ha optado por retirar el artículo al no revelar este conflicto de intereses en el momento de su envío.

Mariano Barbacid ha difundido un comunicado para aclarar lo sucedido

Tras conocer la retirada de este estudio, el propio Barbacid ha difundido un comunicado en el que aclara que la retractación es el único mecanismo posible para subsanar el error. Según informa, en el comunicado recibido por parte de la Academia, justifican esta decisión con que: "debemos asegurarnos de que todas las publicaciones se adhieran a las políticas y estándares de PNAS".

Debido a las "estrictas normas de la Academia", al haberse publicado el artículo como contribución de un miembro de la academia, el procedimiento interno obliga a subsanar la omisión con la retirada del artículo.

Barbacid también ha aprovechado este comunicado para defender la creación de Vega Oncotargets como "paso esencial para llevar a cabo estos objetivos", y aclarar cualquier tipo de malentendido: "no tiene ninguna otra actividad comercial o empresarial fuera del proyecto de la Triple Terapia".

Ha finalizado este comunicado agradeciendo a todas las personas que han contribuido a este proyecto mediante donaciones, así como a aquellas que han confiado en su grupo de investigación.