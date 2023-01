La abogada de la víctima de la presunta violación de Dani Alves: "Hay personas que se creen por encima del bien y del mal"

La abogada de la víctima de la presunta violación de Dani Alves, Ester García López, se ha pronunciado y ha afirmado que el jugador no usó protección durante la presunta agresión sexual, por lo que su cliente ha tenido que ser tratada por los médicos para prevenir enfermedades de transmisión sexual, según informa en exclusiva UOL.

Ha afirmado además que la mujer teme que se revele su identidad.

"Está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia. El hospital le ha indicado un tratamiento completo encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, pues no se utilizó preservativo. También tiene tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir, pero me dijo que no ha podido desde que dio el testimonio" ha asegurado la abogada al medio.

Además la abogada asegura que su clienta no bebió alcohol la noche del presunto crimen, lo que le ha facilitado los recuerdos de lo ocurrido. "Ella dio una declaración concisa, sin ninguna contradicción. Muchas mujeres sufren de estrés postraumático y olvidan detalles, se acuerdan después, y eso no invalida la verdad. Pero en su caso, eso no sucedió, recordaba todo, de principio a fin. Esto, junto con la posibilidad de fuga del señor Alves, quien cuenta con una condición económica favorable y doble nacionalidad, fueron determinantes para su detención" ha afirmado.

"Afortunadamente, salió de la discoteca en ambulancia y fue directa a la Unidad Central de Agresiones Sexuales. Entonces, a diferencia de la mayoría de las víctimas de violencia sexual, que por disgusto lavan su ropa interior, ella no tuvo tiempo de pensar en Ella fue atendida rápidamente, mientras que la evidencia permaneció allí" ha asegurado.

Cristóbal Martell, el prestigioso abogado penalista, defenderá al jugador Dani Alves en la causa abierta en un juzgado de Barcelona, junto a la letrada Miraida Puente Wilson.

Tras la decisión de la jueza de enviarlo a prisión sin fianza, Alves ha querido "reforzar" su defensa con un especialista en derecho penal, para lo que ha elegido al bufete que dirige Cristóbal Martell.

Martell es uno de los abogados más reputados de Barcelona y, como tal, lleva al ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su familia en la causa de presunta corrupción que tiene en sus manos la Audiencia Nacional y ha representado al futbolista Leo Messi en su litigio por fraude fiscal, además de otros muchos casos vinculados con delitos económicos.

Dani Alves sigue en prisión desde el pasado viernes, cuando agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron al futbolista tras la denuncia de una mujer que le acusa de agresión sexual en una discoteca de la Ciudad Condal.

Los hechos habrían sucedido la noche del pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton. Dani Alves la habría "agarrado de la cabeza y del pelo", lanzado contra el suelo y obligado a hacerle una felación para momentos después pegarle en la cara y cometer la violación, según la versión de la denunciante, calificada por fuentes jurídicas como "contundente" y "persistente".

En el otro lado, las palabras de Dani Alves que no convencieron demasiado a la jueza. Todo ello, debido a que el futbolista cambió hasta tres veces de versión: primero aseguró que no conocía de nada a la víctima y luego afirmó que hubo relaciones consentidas.