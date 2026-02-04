Aasociaciones y colegios de profesionales de la salud respaldan unánimemente la prohibición de redes sociales a menores de 16 años

Los colegios y asociaciones de médicos y psicólogos, representados en la Plataforma Control Z, quieren manifestar su apoyo completo a la iniciativa respaldada ayer por diferentes grupos parlamentarios respecto de la prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 16 años.

La evidencia científica sobre los daños a menores es rotunda y la opinión de los profesionales de la salud es unánime. Por ello piden encarecidamente que esta medida sea llevada a efecto del modo más urgente posible, dado que cada día afecta a la salud física y mental de millones de menores en nuestro país.

Una medida de salud

Y también solicitan que la medida sea apoyada transversalmente, en el Proyecto de Ley de Protección al Menor en el Entorno Digital, en tramitación en el Congreso, logrando el mayor consenso político posible, dado que una medida de salud tan importante carece de ideología e incorporando la perspectiva de salud en la protección a los menores.

La opinión de los profesionales de la medicina y la psicología debe ser la opinión de referencia cuando hablamos de un problema de salud pública.