48 chihuahuas y ocho gatos en una vivienda de Madrid: así se encontró la Policía Municipal a los animales en condiciones insalubres

La Policía Municipal de Madrid ha rescatado a 56 animales de una vivienda del distrito de Moratalaz, donde se encontraban en condiciones insalubres, con deficiencias de alimentación y limpieza. Entre ellos había 48 perros de raza chihuahua y ocho gatos mestizos.

La intervención se produjo la noche del pasado 11 de septiembre, alrededor de las 22:30 horas, después de que los agentes recibieran un aviso por ruidos molestos procedentes de un domicilio situado en la calle Arroyo Vellinoso.

Una patrulla se desplazó hasta la vivienda y, tras acceder a su interior, encontró una gran acumulación de suciedad y numerosos animales en condiciones de descuido y falta de higiene. Los agentes contabilizaron en total 56 animales: 48 chihuahuas y ocho gatos mestizos.

Según las fuentes policiales, los animales se encontraban prácticamente sin alimentación y sin unas condiciones adecuadas de limpieza, una situación que comprometía su bienestar. Por ello, fueron rescatados y se activaron los recursos correspondientes para garantizar su atención y cuidado.

La persona que vivía en la casa fue trasladada al hospital

La intervención se produjo además en un contexto de acumulación y deterioro de las condiciones higiénicas de la vivienda. La persona que residía en el domicilio, con síndrome de Diógenes, fue trasladada posteriormente a un centro hospitalario para recibir atención.

En este tipo de situaciones, los servicios municipales pueden intervenir no solo para actuar sobre las condiciones de insalubridad de la vivienda, sino también para poner en marcha recursos de atención sociosanitaria y social para las personas afectadas. Un informe de Madrid Salud señala que estas actuaciones pueden incluir la coordinación con los servicios sociales y la retirada de animales cuando sea necesario.