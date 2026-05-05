Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Vacaciones en el mar con un virus que ya ha sido letal"

La declaración de Ábalos marca la actualidad judicial y política, mientras se acumulan las derivadas del caso mascarillas, una alerta sanitaria internacional y el arranque de la campaña andaluza. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

La declaración de Ábalos y el caso mascarillas

Lo primero es Ábalos. Su imagen es hoy la que aparece en la primera de todos los diarios. La del último testimonio en el juicio del caso mascarillas y el más esperado. Negó todo el ex ministro y ex secretario de organización del PSOE y en su derecho está. Aunque a la vista de la petición de pena que ya ha hecho saber la Fiscalía Anticorrupción al menos al fiscal Luzón no le ha convencido. Veremos al tribunal, que es el que impone la condena.

Por cierto, hay informaciones que apuntan a que ha sido la fiscal general Peramato la que ha impedido al fiscal reducir la petición de penas para Aldama de siete años de prisión a tres y medio por colaborar de manera muy cualificada. Veremos si Luzón acaba acogiéndose al artículo 25 del Estatuto Fiscal y hace alguna referencia a esa colaboración estrecha a pesar de cumplir la orden que le ha dado la fiscal general.

O, él también, deja ver que la colaboración de Aldama no ha ido a más y que ya le ha supuesto un recorte importante en las penas solicitadas. 24 años para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama.

Sobre la declaración de Ábalos no hubo sorpresas. Niega haber cobrado comisión o prebenda alguna de la trama, niega haber tenido una relación estrecha con Aldama y niega haber facilitado a sus amigas empleo en empresas públicas dependientes de sus ministerios.

Para todo se escuda en Koldo, que para ser un simple asesor que, como se vio en el juicio, le cuesta seguir el hilo de los argumentos cuando se le interrumpe en realidad lo hacía todo. Hasta le llevaba los gastos al ex ministro separando, según Ábalos, los gastos que se podían imputar al partido, al Ministerio o los suyos personales. Y de forma discreta para que no se enterase su entonces esposa.

Ha sido al hablar de la relación con Jésica cuando el ex ministro ha lamentado estar ya condenado públicamente, en programas de televisión ha dicho, y convertirse en carne de meme. Dice sufrir por ella porque cree que ha pactado con Aldama declarar que estaba contratada y cobraba sin trabajar o que fue ella quien eligió el apartamento de Plaza de España que pagaba la trama. Recordar que Jésica acudía como testigo.

Le ha preguntado a Ábalos el fiscal Luzón por qué no sacó dinero en seis años, del 2018 al 2023, y explicó que como ministro o secretario de organización del partido no gastaba nada. Que a todo le invitaban o invitaba él con cargo al ministerio o el partido. Aquí no había gastos personales.

Alerta sanitaria en el crucero retenido

El crucero holandés MV Hodnius sigue fondeado frente a la ciudad de Praia en Cabo Verde con algo más de ciento cincuenta personas a bordo entre tripulación y pasajeros. Catorce de ellos son españoles. Uno de ellos es Jake Rosmarin, que ha subido un vídeo a sus redes sociales contando cómo lo están viviendo.

Las autoridades caboverdianas no les están permitiendo siquiera atracar por temor a que pueda haber un posible contagio de hantavirus, por el que ya han fallecido tres pasajeros y uno más se encuentra en estado crítico ingresado en una UCI en Johannesburgo. El último dato oficial habla de dos casos confirmados y cinco sospechosos. No hay tratamiento específico para las infecciones por hantavirus. A los pasajeros que por ahora no han mostrado síntomas se les ha pedido que no salgan de sus cabinas para tratar de evitar nuevos contagios.

La Organización Mundial de la Salud estudia dónde llevar el buque y se barajan como posibles destinos los puertos canarios de Las Palmas o Tenerife. Reclama información el presidente canario Fernando Clavijo y pide ser precavido para que no acabe afectando a un destino tan turístico como las islas. El hantavirus suele afectar a los roedores y es poco común que pase a humanos, y siempre por la inhalación de partículas en suspensión procedentes de excrementos de roedores.

En Argentina, de donde salió el crucero, predomina la cepa de los Andes, más preocupante por su capacidad de contagio entre personas y su mayor letalidad, provocando hemorragias renales o fallos pulmonares. En los últimos doce meses se han contabilizado cincuenta casos, un 17% más de lo habitual.

Debate electoral en Andalucía

No hubo sorpresas en el debate electoral con los cinco candidatos a la Junta de Andalucía. Con Juanma Moreno aguantando el chaparrón de los candidatos de las formaciones de izquierda mientras trataba de hacer gala del crecimiento económico que ha dado según él a los andaluces la estabilidad del gobierno autonómico.

Y con María Jesús Montero enarbolando los logros del gobierno central y pidiendo al presidente hablar de Andalucía cuando éste criticaba algunas medidas adoptadas por Pedro Sánchez, singularmente al hablar de la financiación singular. Momento surrealista cuando los candidatos sacaban sus imágenes con la fecha en la que podían conseguir una cita médica.

El candidato de Vox, Gavira, ha tardado poco en sacar la prioridad andaluza y a partir de ahí lo ha repetido en varias ocasiones para dejar claro que si Juanma Moreno le acaba necesitando tendrá que tragar como han hecho ya Guardiola y Azcón y está en ello Mañueco.