Todo sobre la oleada de gripe que se extiende por Europa: Reino Unido ya ha empezado con los confinamientos

Europa afronta este otoño-invierno una de las temporadas de gripe más intensas y adelantadas de los últimos años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa confirma que la circulación gripal se ha activado hasta cuatro semanas antes de lo habitual, y coincide además con un repunte simultáneo de covid y virus respiratorio sincitial (VRS).

La positividad en las pruebas de gripe ronda ya el 17% en atención primaria europea, y los modelos apuntan a un pico cercano al 50% entre finales de diciembre y principios de enero.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) advierte de que la ola está impulsada por variantes de gripe A, que están elevando de forma notable las consultas por infecciones respiratorias agudas. Prácticamente, todos los países de la UE/EEE han entrado ya en fase epidémica.

España con las urgencias saturadas

En España, la gripe se ha adelantado varias semanas y ya está en fase epidémica. Las urgencias de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o varias capitales del norte afrontan días de colapso, con camillas en pasillos y esperas prolongadas. Pediatría es uno de los servicios más tensionados por el aumento explosivo de casos.

El Sistema de Vigilancia SiVIRA sitúa la incidencia del síndrome gripal en torno a 75 casos por 100.000 habitantes a finales de noviembre, tras un ascenso del 83% en solo siete días. Aunque la intensidad nacional se clasifica todavía como "baja", la curva crece con rapidez y se espera un pico navideño si la tendencia se mantiene. El sistema MoMo ha detectado ya un ligero exceso de mortalidad en la semana 48.

La situación es especialmente crítica en Madrid, que supera los 275 casos por 100.000 habitantes y ha duplicado en una semana los casos notificados. Cataluña vive también una "sobrecarga total" en urgencias, con saturación en pediatría y camillas en pasillos. Y en el norte del país, algunos hospitales registran esperas de horas o incluso días para obtener cama.

Mascarilla obligatoria en varias comunidades, pero sin confinamientos

Murcia ha sido una de las primeras regiones en imponer el uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios ante un aumento del 248% en la incidencia en apenas una semana. Cataluña ha adoptado también esta medida en hospitales y residencias.

El Ministerio de Sanidad recuerda que la vacunación antigripal prioriza a mayores de 60 años, embarazadas, personal sanitario y personas con patologías crónicas.

España no contempla confinamientos generales ni restricciones de movilidad por gripe.

Europa

Los sistemas sanitarios europeos afrontan un aumento sostenido de hospitalizaciones, especialmente entre mayores de 65 años, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas. Las UCI registran también ingresos por gripe, aunque en menor medida.

El caso más llamativo es el de Reino Unido, donde el Servicio Nacional de Salud (NHS England) habla abiertamente de una ola de gripe "sin precedentes" para estas fechas. En las últimas semanas, cerca de 1.700 personas ingresan cada día por gripe.

Los países europeos han activado campañas de vacunación intensificadas y medidas no farmacológicas, como quedarse en casa si se tienen síntomas, uso de mascarilla en interiores, higiene de manos y ventilación.