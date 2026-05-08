Preocupación en torno al Gómez Ulla por los pacientes vinculados al hantavirus: "opacidad" y reducción de personal

Crece la inquietud en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla ante la llegada de pacientes vinculados a la alerta internacional por hantavirus. El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denuncia "opacidad" informativa por parte de la dirección del centro y alerta de una reducción de personal que, a su juicio, compromete la capacidad de respuesta del hospital.

Según el sindicato, los profesionales sanitarios están conociendo detalles del operativo a través de los medios de comunicación, sin recibir información "clara y detallada" sobre protocolos, organización, recursos o impacto asistencial. Una situación que consideran especialmente grave en un momento de posible presión sobre el sistema.

Críticas por falta de información y recortes

A esta falta de información se suma, según CCOO, el cese de decenas de trabajadores temporales, una decisión que califican de "inadmisible" y que, en su opinión, deja al hospital en una situación de "grave deterioro" para afrontar tanto la carga asistencial ordinaria como cualquier contingencia extraordinaria.

Por ello, el sindicato ha reclamado la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud y una reunión inmediata con la dirección para aclarar medidas de protección, protocolos y garantías de seguridad para los profesionales.

Preparativos ante la llegada de afectados

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad trabaja en un informe técnico-jurídico sobre las condiciones de la cuarentena que deberán cumplir 14 ciudadanos españoles afectados por el brote detectado en el crucero 'HV Hondius', que previsiblemente serán atendidos en este hospital madrileño.

El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha señalado que se está "cerrando el protocolo" junto a las comunidades autónomas, especialmente en lo relativo a la duración de la cuarentena. Ha insistido en que el riesgo para la salud pública es "muy bajo" y ha trasladado un mensaje de tranquilidad.

Coordinación y medidas en estudio

Sanidad también ultima los detalles logísticos de la llegada del barco, incluida la posible desinfección de la embarcación, aunque por el momento no hay una decisión definitiva. El escenario más probable, según el Ministerio, es que los pasajeros continúen asintomáticos y puedan regresar a sus países sin necesidad de medidas extremas.