Preocupación por la francesa ingresada con hantavirus: "Está en la fase final de cuidados paliativos"

La mujer francesa de 65 años que se contagió en el MV Hondiuspermanece ingresada en el hospital "en estado grave". Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación el especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Bichat de París, Xavier Lescure.

Actualmente, la paciente "presenta la forma más grave de cuadro cardiopulmonar y está recibiendo el tratamiento en la fase final de cuidados paliativos". Según explica, al enfermo se le aplica "circulación extracorpórea para oxigenación artificial".

Presenta la forma más grave de cuadro cardiopulmonar

Así, se dispone de una máquina que posibilite el tratamiento junto con "un sistema de derivación sanguínea". Con ambos, el personal médico del hospital espera que "le permita superar este periodo crítico mientras su pulmón, dañado por el virus, y la pared vascular se recuperan". El profesor Lescure asegura que no podrán descartar una mutación hasta que el virus no sea secuenciado "completamente" y se compare "con el virus histórico de los Andes".

Se descartan mutaciones

En cualquier caso, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha descartado este miércoles que el virus haya mutado: "Todas las secuencias obtenidas hasta la fecha son prácticamente idénticas, lo que significa que probablemente solo se produjo un único caso de transmisión de un animal infectado a un ser humano", ha dicho al respecto el experto en microbiología y epidemiología molecular Andreas Hoefer.

En la misma línea se ha pronunciado el jefe de la Sección de Inteligencia Epidemiológica Global y Seguridad Sanitaria, Gianfranco Spiteri, quien insiste en que el riesgo de infección es "muy bajo" para la población. "Si todos seguimos las medidas de cuarentena recomendadas, evitaremos una mayor transmisión y reduciremos aún más el riesgo para la población general".