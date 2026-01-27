Investigadores del CNIO eliminan, por primera vez, el cáncer de páncreas en ratones: así lo anticipó Mariano Barbacid en Julia en la Onda

Ya lo avanzó en octubre de 2025 cuando visitó los estudios de Onda Cero en Julia en la Onda. Por aquella fecha, el prestigioso científico Mariano Barbacid anticipó lo que ya es una realidad: la eliminación del cáncer de páncreas en ratones. "En breve se aprobará un inhibidor del oncogén KRAS que doblará la supervivencia de los pacientes de cáncer de páncreas", dijo entonces.

Ahora, junto a su equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha logrado erradicar en ratones el cáncer de páncreas más común: el adenocarcinoma ductal. Lo ha hecho con una terapia combinada de tres fármacos que evita la aparición de resistencias y que no tiene efectos secundarios importantes.

El adenocarcinoma ductal de páncreas, el tipo más habitual de cáncer de páncreas y el de peor pronóstico, suele diagnosticarse demasiado tarde, por lo que apenas un 5% de los pacientes sobrevive más allá de los 5 años. De hecho, cada año se diagnostican en España más de 10.300 nuevos casos de este cáncer que carece de terapias específicas.

"Desde 1981, cuando todavía no se conocían las bases moleculares del cáncer, se ha avanzado mucho", ha explicado Barbacid en rueda de prensa. "En el caso del páncreas, lo conocemos muy bien, pero todavía no podemos hacer nada más allá de la quimioterapia actual" que desgraciadamente no sirve para muchos pacientes.

La mutación que inicia el cáncer de páncreas es el oncogén KRAS, del que ya habló en su entrevista en Julia en la Onda. Aunque ya existen fármacos que bloquean su acción, su eficacia sigue siendo limitada debido a que el tumor se vuelve resistente al tratamiento en cuestión de pocos meses.

Estrategia de tres puntos clave

Frente a ello, la estrategia del grupo de Barbacid consiste en atacar tres puntos claves de los mecanismos del tumor: las proteínas KRAS, EGFR y STAT3, que actúan como motores de crecimiento del cáncer y que además causan la resistencia.

Para ello, el equipo probó la triple terapia en 18 ratones a los que se les implantó las células cancerígenas de seis pacientes y 200 días después de finalizar el tratamiento, 16 continuaban vivos, libres de enfermedad y sin sufrir efectos secundarios adversos.

Cuándo llegará a humanos

Respecto a la fecha de su aplicación en humanos, Barbacid ha explicado que el proceso será largo, pues requiere financiación y avanzar en los procesos regulatorios correspondientes. Si todo avanza a un ritmo adecuado, el investigador confía en que estos estudios puedan estar en marcha en un plazo de tres años.