Una española confinada por el hantavirus desvela qué le envía su familia al Gómez Ulla: "Jamón del bueno, champú..."

Uno de los españoles confinados por el hantavirus en el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha desvelado el contenido de un paquete enviado por su familia. Concretamente, una científica valenciana que se encuentra en una de las habitaciones habilitadas para los confinados por viajar en el crucero que contenía casos del virus.

"En directo, desde el Gómez Ulla, que me han traído un regalito", dice la española, que comienza a abrir el paquete y mostrar lo que le han enviado sus padres: "Chocolate, libros para mantener ocupada la cabeza, queso, jamón del bueno, ropa, champú para quitarme estos pelos de loca y máscaras para la cara".

El español positivo por hantavirus, "casi asintomático"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este viernes de que el paciente español ingresado por hantavirus en el Gómez Ulla evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático". "La evolución está siendo favorable, siempre con prudencia, pero ayer el paciente estaba casi asintomático, lo que supone una buena noticia", ha señalado Mónica García en TVE.

Tras ello, la titular de Sanidad ha explicado que ahora se debe esperar a que los síntomas remitan por completo, ya que es el momento en el que se considera que existe un mayor riesgo de transmisión del virus. "Este ciudadano va a tener otro trato, otra vía dentro del protocolo diferente a los 13 españoles que están en cuarentena", ha añadido.

Precisamente, respecto a los 13 españoles que continúan en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, García ha subrayado que el próximo lunes se les realizará una nueva PCR, siete días después de la primera. A partir de entonces, si el resultado es negativo, podrán salir de las habitaciones, utilizar zonas comunes y recibir visitas de familiares. "A partir de ahí, se les irá realizando una PCR semanal hasta completar los 28 días de cuarentena. Si todas resultan negativas, podremos plantearnos si la cuarentena continúa en el domicilio o en el hospital", ha indicado.

¿Habrá cuarentena en los domicilios de los españoles?

En cuanto a la posibilidad de que la cuarentena continúe en los domicilios, la ministra ha afirmado que esa decisión se adoptará "siempre bajo evaluación de las autoridades sanitarias, de Salud Pública, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés)". "Hay muchos ojos puestos sobre estos casos y sus contactos. Tendrían el control y el seguimiento de todas las autoridades", ha manifestado.

Por otra parte, García ha destacado que la evacuación de los pasajeros del 'MV Hondius' ha sido un "éxito compartido", ya que el Gobierno tuvo que coordinarse con la OMS, el ECDC y todos los gobiernos autonómicos.

"Tenemos que estar orgullosos como país, primero porque la OMS confió en nosotros, y lo hizo porque tenemos todas las capacidades para hacernos cargo de este operativo, como hemos demostrado. Y, en segundo lugar, creo que también debemos estar orgullosos de nuestros servidores públicos", ha declarado.