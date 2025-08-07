¿Beneficio o perjuicio? La ciencia responde sobre la leche

Era, y quizás sigue siendo, tu desayuno favorito. Ese vaso blanco que te prometía fuerza desde la infancia. Aquel primer sorbo del día con el que mezclabas tus copos de avena o vertías el batido de chocolate antes de correr al cole.

Hoy, ese ritual inquebrantable se tambalea bajo el foco de la ciencia y la polémica: en un mercado inundado por leches vegetales, gurús de la nutrición en redes y productos “sin lactosa”, la humilde leche de vaca ha dejado de ser la aliada intachable de antaño para convertirse en sospechosa de acarrear más perjuicios que ventajas.

A pesar de décadas de lemas publicitarios y carteles que ensalzaban sus virtudes, la evidencia científica actual coloca a la leche de vaca en el banquillo de los acusados. Mientras poderes públicos y determinados organizaciones internacionales como el USDA, el departamento de agricultura de los Estados Unidos, siguen recomendado consumir tres vasos diarios para garantizar el aporte de calcio y vitamina D, un creciente cuerpo de investigadores sugiere que estos mismos nutrientes pueden obtenerse de fuentes vegetales como, por ejemplo, las almendras, las espinacas y el tofu, sin los posibles efectos adversos asociados a los excesos de lácteos.

Desengranamos los nutrientes únicos —o presuntamente únicos— de la leche de vaca, comparamos su biodisponibilidad con la de las leches vegetales y examinamos el veredicto de la ciencia sobre sus posibles riesgos. Prepara tu cucharita (o tu leche vegetal) y acompáñanos a descubrir si la reina de la mesa sigue siendo indiscutible o debe ceder su trono a nuevas alternativas.

Leche de vaca: nutrientes esenciales y biodisponibilidad

Durante décadas, la leche de vaca ha sido promocionada como una fuente prácticamente insustituible de calcio, vitamina D y proteínas de alto valor biológico, ingredientes clave para el desarrollo óseo y el mantenimiento muscular. Un vaso estándar (250 ml) aporta entre 276 mg y 293 mg de calcio —alrededor del 30 % de la ingesta diaria recomendada en adultos— y, cuando está enriquecida, ofrece entre 2,5 µg y 5 µg de vitamina D, indispensable para optimizar la absorción de ese calcio en el intestino.

Pero más allá de las cifras, la gran ventaja de la leche radica en su biodisponibilidad: el calcio lácteo se absorbe con mayor eficacia (hasta un 32%) que el procedente de la mayoría de las verduras de hoja o de frutos secos, donde factores como el ácido oxálico (sustancia vegetal que se une al calcio y puede impedir su absorción) o los fitatos (compuestos de cereales y semillas que “atrapan” minerales y reducen su disponibilidad), pueden minimizar su captación.

De la misma manera, las proteínas completas de suero y caseína aportan todos los aminoácidos esenciales en proporciones ideales para la síntesis muscular, un punto de apoyo fundamental no solo en la infancia, sino también en la prevención de la sarcopenia en adultos mayores.

Sin embargo, este perfil nutricional óptimo tiene un reverso: la lactosa, ese disacárido que en torno al 65 % de la población mundial deja de producir enzimáticamente alrededor de los dos años de edad, provoca malestar gastrointestinal, como, por ejemplo, gases, dolor y diarrea, en casi la mitad de los adultos. Por otra parte, la grasa saturada y el sodio de la leche entera han puesto en jaque su rol en la salud cardiovascular, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a recomendar versiones desnatadas o semidesnatadas.

Con estos pros y contras sobre la mesa, cobra relevancia la comparación con leches vegetales. Se trata de alternativas que, a pesar de que carecen de proteínas completas y requieren fortificación para igualar su contenido mineral, ofrecen una digestión más suave y perfiles de grasa insaturada que no elevan el colesterol LDL, conocido coloquialmente como el "colesterol malo".

Leche de vaca vs leches vegetales

En las estanterías de los supermercados y cafés han proliferado leches de almendra, soja, avena y coco, cada una de ellas reclamando un lugar que, durante décadas, ocupó sin rival la versión bovina. Pero, ¿cómo se comportan estas alternativas frente al “oro blanco”?

Las leches vegetales suelen nacer con un perfil nutricional más ligero: aportan menos calorías y cero lactosa, pero también carecen de las proteínas completas y el calcio naturalmente biodisponible que distingue a la leche de vaca. Para acercarse al estándar lácteo, la mayoría llega al mercado enriquecida con calcio —a menudo extraído de fuentes minerales o algas— y vitamina D, y algunas incorporan vitaminas B12 y B2. Sin embargo, la eficacia de esta fortificación depende de la calidad del ingrediente añadido y de la homogeneidad del proceso; es decir, no todas las leches vegetales están obligadas a garantizar al 100 % los mismos niveles de nutriente tras el envasado.

En referencia a las proteínas, la soja es la única que ofrece un perfil completo similar al de la leche animal. La avena y la almendra, en cambio, quedan muy por detrás: contienen apenas entre uno y tres gramos por vaso, frente a los ocho gramos que aporta un vaso de leche de vaca. Y aunque esto pueda no ser crucial para un consumo ocasional, quienes basan su dieta en bebidas vegetales deben asegurarse de obtener proteínas de otras fuentes como legumbres, frutos secos o suplementos.

Otra ventaja de las leches vegetales es su perfil graso: predominan las grasas insaturadas, beneficiosas para el corazón, en lugar de las saturadas que abundan en la leche entera. Por este motivo, las dietas y los planes nutricionales centrados en la salud cardiovascular las prefieren.

¿Es la leche perjudicial para tu organismo?

Aunque la leche de vaca aporta proteínas completas, calcio fácilmente absorbible y vitaminas esenciales, un exceso en su consumo ha levantado más de una ceja entre investigadores y epidemiólogos. Por un lado, algunos estudios han observado que en regiones con un alto consumo per cápita de lácteos se registran cifras superiores de fracturas de cadera en adultos mayores. Este aparente sinsentido podría deberse —según sus autores— a un factor mecánico: los huesos más largos y delgados, estimulados por un crecimiento acelerado en la infancia, serían más frágiles ante una caída.

En 2018, un análisis en personas de setenta años concluyó que el consumo habitual de leche no dañaba la salud ósea, pero tampoco garantizaba una protección extra frente a la osteoporosis. Al mismo tiempo, una revisión dirigida por los endocrinólogos Ludwig y Willett planteó que las recomendaciones de tres vasos diarios podrían resultar excesivas, dado que esos mismos nutrientes se encuentran en alternativas vegetales como las almendras, el tofu o las espinacas, sin los potenciales inconvenientes de los lácteos.

En el terreno oncológico, la presencia de hormonas de crecimiento y del factor IGF-1 —ambos naturales en la leche de vaca— ha sido vinculada a un ligero aumento en el riesgo de cánceres hormonodependientes. Algunas revisiones sugieren hasta un 50 % más de probabilidad de cáncer de mama y un 34 % de riesgo adicional de cáncer de próstata en consumidores habituales, aunque la evidencia aún es contradictoria y no alcanza a confirmar un nexo causal definitivo.

Por otro lado, la intolerancia a la lactosa afecta a casi dos tercios de la población mundial, traduciendo ese vaso en molestias digestivas —gases, hinchazón, dolor abdominal— que invitan a muchos a buscar productos “sin lactosa” o plant-based. Y aunque la leche desnatada reduce las grasas saturadas, la versión entera aporta sodio y colesterol que, en dietas ya cargadas de estos compuestos, podrían desequilibrar el perfil lipídico.

Para rematar, persisten mitos —como que la leche agrava el asma o engorda si se toma de noche—, ninguno respaldado por estudios sólidos. En contraste, la ciencia sostiene que, para quienes la toleran, la leche puede ser parte de una dieta equilibrada, pero siempre con mesura y combinada con otras fuentes de calcio y proteína. La lección queda clara: ni héroe indiscutible ni villano absoluto, sino un alimento cuyo lugar debe ganarse cada mañana con base en la evidencia y en nuestras necesidades reales.

Posibles efectos de la leche en el peso corporal

El consumo habitual de grandes cantidades de leche puede influir en el peso corporal de manera contrapuesta. El investigador Walter Willett advierte que consumir tres vasos de leche entera al día introduce una cantidad de grasa saturada poco aconsejable en la dieta. De hecho, sugiere que incluso tres vasos de cualquier tipo de leche podrían resultar excesivos.

Por su parte, David Ludwig subraya la importancia de valorar el contexto alimentario: si los niños sustituyen el vaso de leche entera por uno desnatado —a menudo azucarado— pueden sentir menos saciedad y compensar esa falta de plenitud con galletas u otros tentempiés. “Hoy, en lugar del tradicional vaso de leche con una o dos galletas, muchos niños acompañan su leche desnatada de chocolate o fresa con cuatro o cinco galletas”, explica el experto, una combinación que puede disparar el riesgo de sobrepeso, problemas cardiovasculares y enfermedades crónicas.

Finalmente, ambos especialistas coinciden en que hacen falta más estudios para esclarecer el papel de las distintas versiones de leche —entera, semidesnatada o desnatada— en la salud cardíaca y en el control de la presión arterial.