Autobaja laboral sin acudir al médico: Así funciona en Europa la medida que estudia Sanidad

El repunte de casos de infecciones respiratorias como la gripe, la gripe A y el Covid ha abierto el debate sobre recuperar algunas medidas que se implantaron durante la pandemia de 2020.

Sanidad ha planteado a las comunidades el uso obligatorio de las mascarillas en los centros salud, hospitales y farmacias. Así, este lunes ha tenido lugar una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar la aplicación de esta y otras medidas que, finalmente, ha terminado sin acuerdo.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que, durante la reunión, Sanidad ha recogido algunas propuestas de las comunidades y se les ha dado un plazo de 48 horas para recoger todas sus aportaciones, como puede ser ampliar estas recomendaciones de mascarilla en las farmacias.

Además de la obligatoriedad de las mascarillas, Mónica García ha anunciado en una entrevista en 'Más de Uno' que Sanidad está estudiando otras medidas para aliviar la saturación de la Atención Primaria. Entre ellas, recuperar la 'autobaja' laboral de tres días.

La ministra defiende que la medida agilizaría el trámite de las bajas en casos de síntomas leves a través de una declaración responsable el trabajador. García argumenta que en muchas ocasiones cuando un paciente acude al médico ya ha pasado la enfermedad porque, debido al colapso de la atención primaria, "no hay citas con pocos días de antelación".

Asimismo, recuerda que es una medida que los profesionales de la Atención Primaria llevan reivindicando mucho tiempo y da respuesta a "una necesidad inmediata" por el pico de infecciones víricas.

Los países que cuentan con la autobaja

La autobaja laboral es una medida que ya se aplica en otros países donde ha demostrado ser "eficaz", defiende la ministra.

El Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha explicado en una publicación de 'X' (antes Twitter) que la medida no es "ninguna ocurrencia" y pone de ejemplo los países donde funciona: Portugal (tres días de autodeclaración), Reino Unido (siete días de autodeclaración), Alemania y Suecia.

Padilla destaca lo absurdo que es decirle a la gente con síntomas leves que "no necesita ir al médico, pero tenga que ir para un justificante de baja". "Eso es ser ineficientes con nuestra sanidad", critica.

"De las mejores cosas que se pueden hacer por el sistema sanitario es lograr que cada profesional haga aquello para lo que es necesario y donde aporta valor. Si el trabajador no necesita atención clínica, no puede ser que vaya al médico solo a la justificación", defiende.

Además, ante las posibles críticas a la medida Padilla argumenta que la autobaja no es ningún "parche" para no contratar profesionales e insiste en que "una persona que no necesita asistencia, no necesita que el sistema sanitario haga de validador administrativo de lo que el trabajador puede justificar".