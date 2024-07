Última hora del atentado a Trump: todo lo que se sabe, en directo

Donald Trump, evacuado de un mitin tras resultar herido en un tiroteo

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido que ser evacuado urgentemente de un mitin en Pennsylvania después de que se produjera un tiroteo en el que ha resultado herido. Trump estaba interviniendo en un acto de su campaña electoral cuando se han empezado a escuchar ruidos y gritos entre el público asistente. El presidente se ha tirado rápidamente al suelo y su equipo de seguridad se ha acercado a escoltarle. Tras unos segundos se ha levantado y se ha marchado escoltado por varios miembros de su seguridad. Se le ha visto con el rostro ensangrentado y se ha dirigido al público asistente en el mitin con el puño en alto. Escoltado por hasta seis miembros de seguridad se ha dirigido por su propio pie hasta un furgón blindado, en el que también ha entrado realizando el gesto del puño en alto. El coche ha abandonado rápidamente la zona. Las autoridades han confirmado que el sospechoso del tiroteo habría sido abatido y la NBC ha confirmado que la vida del ex presidente no corre peligro.

