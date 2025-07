Netanyahu advierte de que "no habrá más excusas" para que Israel continúe su ofensiva en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha anunciado que "no habrá más excusas" para que el Ejército israelí continúe con su ofensiva en Gaza. Esta comunicación se ha producido después de que Israel anunciase "rutas seguras" para los convoyes de ayuda humanitaria de la ONU en Gaza.

"La ONU está poniendo excusas y mintiendo sobre el Estado de Israel. Dice: 'No permiten la entrada de suministros humanitarios'. Sí se permiten. Hay convoyes protegidos. Siempre los ha habido, pero hoy es oficial. No habrá más excusas. Seguiremos luchando, seguiremos actuando hasta lograr todos nuestros objetivos de guerra, hasta la victoria completa", ha señalado durante su visita a las tropas, en unas declaraciones que ha recogido su propia oficina de prensa.

Por otra parte, Netanyahu ha asegurado que los combates y las negociaciones para la liberación de los rehenes avanzan y que, independientemente del "camino escogido", el país permitirá una entrada "mínima" de suministros humanitarios.

Durante la pasada noche, Israel se comprometió a establecer "rutas seguras" para los convoyes humanitarios de la ONU. No obstante, todavía no se ha especificado cuáles son estas rutas y sus tropas siguen disparando en las que están abiertas, como es el caso de Zikim. De hecho, el Ejército aún no ha contestado a una consulta realizada por la 'Agencia EFE' al respecto y, por su parte, Naciones Unidas tampoco conoce los itinerarios con claridad.

Los residentes del norte dependen de los camiones que ingresan para obtener algo de comida, ya que no hay instalado ningún punto de reparto gestionado por la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Estados Unidos y que solo opera complejos en el centro y sur del enclave.