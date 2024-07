Así ha sido el momento del atentado a Trump: recibe una ráfaga de disparos desde un tejado

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido víctima de un intento de magnicidio durante un acto de precampaña este sábado en Pensilvania.

El candidato republicano tuvo que ser evacuado urgentemente después de que se produjera un tiroteo en el que resultó herido leve. Los disparos alcanzaron al expresidente estadunidense causándole una herida en la oreja derecha.

Trump estaba interviniendo en un acto de su campaña electoral cuando se han empezado a escuchar ruidos y gritos entre el público asistente. El presidente se ha tirado rápidamente al suelo y su equipo de seguridad se ha acercado a escoltarle. Tras unos segundos se ha levantado y se ha marchado escoltado por varios miembros de su seguridad. Se le ha visto con el rostro ensangrentado y se ha dirigido al público asistente en el mitin con el puño en alto.

Se encuentra fuera de peligro

Escoltado por hasta seis miembros de seguridad se ha dirigido por su propio pie hasta un furgón blindado, en el que también ha entrado realizando el gesto del puño en alto. El coche ha abandonado rápidamente la zona. Las autoridades han confirmado que el sospechoso del tiroteo ha sido abatido e identificado.

Se trata de Thomas Mathiew Crooks, un hombre blanco de 20 años y residente en Pensilvania. Era vecino de Bethel Park, en Pensilvania, el mismo estado donde se celebraba el mitin donde se ha producido el tiroteo.

La cadena CNN ha informado de que cuando los agentes llegaron hasta el francotirador, que yacía en el tejado donde había realizado los disparos, no llevaba encima ningún documento, lo que ha dificultado su identificación durante horas.

Según los registros del Estado a los que ha tenido acceso el FBI, Crooks estaba registrado como votante republicano. El tirador usó un fusil tipo AR-15 y disparó ocho tiros antes de ser abatido por los servicios secretos.

El momento del ataque

El propio Trump ha descrito en un mensaje en la red social que él creó, Truth Social, cómo ha sido el momento del ataque en el que el exmandatario estadounidense recibió una ráfaga de disparos desde un tejado. El tiroteo ha causado la muerte de uno de los asistentes al mitin y ha dejado dos heridos graves.

"Me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha", ha comenzado explicando. "Inmediatamente supe que algo iba mal porque oí un zumbido, disparos, e inmediatamente sentí la bala desgarrándome la piel. Sangraba mucho y entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. ¡Dios bendiga a América!”, ha relatado Trump.