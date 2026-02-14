Trump pone en valor el gobierno de Delcy Rodríguez y asegura que su relación con Venezuela "es de diez"

Donald Trump, mes y medio después de atacar a Venezuela y secuestrar a Nicolás Maduro, ha reconocido que su relación con el país "es de diez". Así lo ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación, donde asegura que el gobierno de Delcy Rodríguez está haciendo "muy, muy buen trabajo".

Visita a Venezuela

También asegura que hará una visita a Venezuela, aunque aún no se ha decidido la fecha del viaje. "Voy a hacer una visita a Venezuela", señaló a periodistas en la Casa Blanca antes de viajar hacia una base militar en Carolina del Norte, donde tenía previsto reunirse con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la operación que supuso el arresto del expresidente venezolano el pasado mes de enero.

Tras la operación militar, el Gobierno Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la exnúmero dos de Maduro y actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y ha asegurado que la Casa Blanca está supervisando la labor de su Ejecutivo.

Acuerdo petrolero

Antes de partir a Carolina del Norte, Trump ha puesto en valor el marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington.

"El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar", ha explicado el mandatario estadounidense sobre el rol que están jugando las refinerías estadounidenses del Golfo de México, especializadas en el procesamiento de crudo pesado, que es el que se produce principalmente en Venezuela.

El secretario de Energía, Chris Wright, realizó esta semana una importante visita a Venezuela para reunirse con Rodríguez y este viernes el Departamento del Tesoro ha autorizado nuevas licencias que relajan aún más las restricciones existentes para que petroleras no venezolanas operen en el país caribeño.