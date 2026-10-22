El Tribunal Penal Internacional, galardonado con el premio Premio Sájarov 2026 del Parlamento Europeo

El Tribunal Penal Internacional (TPI), objeto de sanciones de Estados Unidos por sus investigaciones por genocidio en Gaza, ha sido galardonado con el Premio Sájarov 2026 a la Libertad de Conciencia, el premio anual que otorga cada año el Parlamento Europeo.

Así lo ha decidido la Conferencia de Presidentes, que reúne a la presidenta de la institución y a los líderes de los grupos políticos. La ceremonia de entrega tendrá lugar el 16 de diciembre en la ciudad francesa de Estrasburgo durante la sesión plenaria.

"La Unión Europea se fundamenta en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales, y este premio reconoce la importante labor del tribunal en defensa del Derecho Internacional y la justicia", ha indicado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, en una declaración institucional.

En qué consiste el premio

El premio Sájarov, dotado con 50.000 euros y nombrado en honor al físico soviético y disidente político Andréi Sájarov, reconoce la labor de personas, grupos y organizaciones que han contribuido de forma destacada a la protección de la libertad de pensamiento.

Desde su creación en 1988 lo han recibido grandes personalidades. En 2025 fue otorgado al periodista y activista bielorruso Andrzej Poczobut y a la periodista georgiana Mzia Amaglobeli, mientras que en 2024 se concedió a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

El galardón de este año se entregará en una ceremonia el próximo 16 de diciembre durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en Francia.

Qué es el TPI

El tribunal nació en 2002 con la idea de que ni jefes de Estado ni comandantes militares quedaran fuera del alcance de la justicia por crímenes más graves, y más de dos décadas después, investiga conflictos desde Ucrania hasta Palestina y Afganistán, mientras afronta una fuerte presión política y financiera desde Estados Unidos.

Creada por el Estatuto de Roma, el Tribunal Penal Internacional cuenta con 125 Estados miembros que le otorgan jurisdicción para juzgar personas por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión cuando la justicia nacional no pueda o no quiera hacerlo.

En los últimos años, se ha situado en el centro de algunas de las principales disputas geopolíticas. En 2023, la corte ordenó el arresto del presidente ruso, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación de niños ucranianos desde zonas ocupadas por Rusia.

Asimismo, en noviembre de 2024 aprobó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

La sanción de Trump al tribunal

Tras las condenas y señalamientos del tribunal, el gobierno de Donald Trump anunció hace varias semanas fuertes sanciones contra la Corte Penal Internacional en un intento por desmantelar a una institución considerada "rebelde".

El anuncio se produjo horas después de que la exjueza, Navi Pillay, recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.

Aunque Estados Unidos ya ha penalizado a 17 jueces y funcionarios del tribunal, la medida anunciada por Marco Rubio, secretario de Estado, sancionaba a la propia institución con el objetivo de colapsar su capacidad para operar financieramente.