Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump ataca a Meloni y se va quedando sin amigos"

La ruptura entre Donald Trump y Giorgia Meloni, la incertidumbre en Oriente Próximo y el decreto de regularización de inmigrantes marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina los principales asuntos del día.

Trump rompe con Meloni y se queda sin aliados en Europa

Por si fuera escaso de enemigos, Donald Trump ha empezado ya a atacar a los amigos. Hasta ayer su relación con Giorgia Meloni era más que cercana, un activo político y su apoyo más claro en la Unión Europea tras Viktor Orbán. Ahora, sin el húngaro y enfrentado a la primera ministra italiana, se queda sin aliados definidos en Europa.

La crisis se desencadena después de que Meloni criticara, junto al conjunto de dirigentes italianos, los ataques de Trump al papa León XIV. El presidente estadounidense respondió en una conversación con Il Corriere de la Sera calificando su postura de inaceptable y cuestionando incluso la posición de Italia en la guerra.

Este choque se produce además en un contexto político delicado para Meloni, tras la derrota en el referéndum y la caída de Orbán en Hungría, lo que podría, sin embargo, reforzar su posición interna. En paralelo, ha decidido congelar la renovación del acuerdo de cooperación militar con Israel.

La primera reunión entre Israel y Líbano ha concluido con el objetivo de delimitar fronteras y debilitar a Hezbolá, aunque sin concreciones sobre su aplicación. Mientras tanto, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos siguen suspendidas pese a los anuncios de Trump. El Fondo Monetario Internacional advierte de que si la guerra se prolonga más allá del verano podría desencadenarse una recesión global, con el petróleo en torno a los 110 dólares por barril y un impacto inflacionario significativo.

El Gobierno aprueba la regularización de inmigrantes

Hoy se publica en el BOE el decreto de regularización de inmigrantes. A partir de mañana, los ciudadanos en situación irregular podrán iniciar el proceso, primero de forma telemática y desde el lunes también de manera presencial. Como novedad respecto al borrador inicial, será obligatorio presentar un certificado de antecedentes penales. El Gobierno estima que la medida beneficiará a medio millón de personas y la considera uno de los hitos de la legislatura.

El Partido Popular rechaza la iniciativa, critica que no se haya debatido en las Cortes y advierte de un posible efecto llamada. Alberto Núñez Feijóo ha calificado la regularización de inhumana, injusta e insostenible, pese a que su partido apoyó previamente la tramitación de una iniciativa similar.

Choque político por el caso Begoña Gómez

El Gobierno ha cerrado filas en defensa de Begoña Gómez y ha cargado contra el juez Peinado. La portavoz Elma Saiz ha cuestionado el auto judicial, mientras que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que preocupa a gran parte de la judicatura. Más contundente ha sido el ministro Óscar Puente, que ha planteado que se pueda estar intentando condicionar la acción política a través de decisiones judiciales. En paralelo, continúa el juicio del caso mascarillas, donde el ex subsecretario de Transportes ha señalado a José Luis Ábalos como responsable de la compra de material y a Koldo García como intermediario en la oferta de la empresa implicada.