Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump anuncia que tomará Cuba y será un honor para él"

La resaca electoral en Castilla y León, la creciente presión internacional liderada por Estados Unidos en escenarios como Cuba y el estrecho de Ormuz, y los avances en la investigación del accidente ferroviario de Adamuz marcan la actualidad informativa. Estos son los principales asuntos del día.

El PP refuerza su posición y presiona a Vox

Los terceros comicios impulsados por el Partido Popular han terminado por frenar el crecimiento de Vox, que llegaba reforzado tras doblar representación en Extremadura y Aragón. El resultado en Castilla y León ha sido más amplio de lo previsto, lo que permite a Alberto Núñez Feijóo aumentar la presión sobre Santiago Abascal para facilitar la formación de gobierno.

Feijóo acusa a Vox de bloquear las negociaciones por interés electoral y plantea una disyuntiva clara: pactos con el PP o alineamiento con el PSOE desde la oposición. Mientras tanto, Alfonso Fernández Mañueco mantiene, cada vez con menos convicción, su intención de gobernar en solitario, aunque toma como referencia los acuerdos de 2022, cuando Vox obtuvo una vicepresidencia y tres consejerías.

El líder de Vox, por su parte, muestra un tono más contenido tras los resultados. Aunque no cierra la puerta a entrar en gobiernos autonómicos, su posición refleja un debilitamiento respecto a las expectativas previas.

Tensión internacional: Cuba y el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a situar a Cuba en el centro del foco al afirmar que sería “un honor” tomar la isla. Sus declaraciones coinciden con un nuevo apagón nacional que agrava la crisis energética del país.

Según The New York Times, las negociaciones entre Washington y La Habana podrían implicar la salida del presidente Díaz-Canel, mientras que el viceprimer ministro cubano ha deslizado la posibilidad de permitir inversión extranjera de ciudadanos cubanos residentes en el exterior.

En paralelo, Estados Unidos intensifica la presión sobre sus aliados para desplegar una misión que garantice la seguridad en el estrecho de Ormuz. Países como China, Japón o Corea del Sur mantienen por ahora una posición cautelosa, mientras que la insistencia se centra especialmente en los socios europeos de la OTAN.

Novedad en la investigación del accidente de Adamuz

La Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios analiza un informe de Hitachi que apunta a una posible caída de tensión en la vía la noche previa al accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas.

Este descenso, aunque leve, podría haber provocado una fractura en el carril o en la soldadura, abriendo una nueva línea de investigación. Ahora se trata de determinar si este fallo es compatible con las marcas detectadas en los trenes que circularon antes del siniestro.

El proceso avanza despacio: el juzgado aún debe validar los laboratorios independientes propuestos para los análisis, y sigue pendiente la designación de tres peritos que elaboren su propio informe.

Además, la reapertura de la línea de AVE a Málaga, dañada por los desprendimientos de tierra tras las borrascas de enero, se retrasa. ADIF ha anunciado que no estará operativa hasta, al menos, la última semana de abril, más tarde de lo previsto inicialmente.