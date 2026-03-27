Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump amplía hasta el 6 de abril el plazo para que Irán abra el estrecho de Ormuz"

La remodelación en los cargos más altos del Gobierno, la evolución de las negociaciones con Irán y la retirada de una leyenda del deporte español marcan la actualidad. así resume Carlos Alsina los principales asuntos del día.

Cuerpo y Arcadi España toman el relevo económico

Carlos Cuerpo y Arcadi España juran hoy sus cargos ante el rey Felipe VI como vicepresidente primero y ministro de Hacienda, respectivamente, en sustitución de María Jesús Montero. El Ejecutivo apuesta así por perfiles técnicos y moderados en un momento de alta complejidad económica.

Cuerpo refuerza su posición tras dos años al frente de Economía, recuperando el perfil técnico que representó Nadia Calviño. Su talante negociador contrasta con los choques internos que mantiene con Yolanda Díaz, especialmente en materias como la jornada laboral o el registro horario, este último cuestionado por el Consejo de Estado.

Por su parte, Arcadi España asume Hacienda con el reto de abordar cuestiones clave como la financiación autonómica, tras su etapa en el Gobierno valenciano y en la Secretaría de Estado de Política Territorial.

Irán hace guiños de más a España

El presidente estadounidense Donald Trump ha decidido ampliar hasta el 6 de abril el plazo dado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, asegurando que las negociaciones avanzan. Teherán ya ha presentado una propuesta formal de paz, situando ahora la decisión en manos de Washington.

A pesar de ello, Ormuz sigue cerrado, aunque con una excepción que ha generado polémica: el régimen iraní ha señalado que los buques españoles sí pueden transitar por su posición en el conflicto. Posteriormente, la embajada iraní en España matizó que esta decisión responde al compromiso español con el derecho internacional.

El episodio ha sorprendido al Gobierno, que había solicitado una reapertura general del estrecho. El ministro José Manuel Albares, desde Argelia, evitó profundizar en la cuestión, en un contexto en el que España ha mantenido una posición crítica tanto con la ofensiva inicial como con las represalias posteriores.

Carolina Marín anuncia su retirada definitiva

La campeona española Carolina Marín ha anunciado que no volverá a competir, poniendo fin a una carrera histórica marcada por una grave lesión de rodilla que arrastra desde hace seis años y que se agravó tras los Juegos de París. A diez días del Europeo de bádminton en Huelva, su ciudad, la jugadora ha confirmado que no podrá participar y que prioriza su calidad de vida futura. El torneo se convertirá así en un homenaje a una trayectoria excepcional.

Marín cierra su carrera como la única jugadora no asiática en ganar tres campeonatos del mundo, además de un oro olímpico en Río y siete títulos europeos. Con un total de 38 trofeos, deja un legado que ha transformado el bádminton a nivel global.