Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Ormuz sigue cerrado y Trump empieza a parecer desquiciado"

La escalada verbal y militar entre Estados Unidos e Irán, el inicio del juicio por la operación Kitchen y un momento clave en la misión Artemis II marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina los principales asuntos del día.

Trump endurece el tono mientras crece la tensión con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a mostrar un discurso contradictorio: por un lado, asegura que un acuerdo con Irán podría alcanzarse de forma inminente; por otro, amenaza con convertir la región en un “infierno” si no se reabre el estrecho de Ormuz en las próximas horas.

La novedad es el tono empleado, con insultos directos que reflejan el desgaste de un conflicto que se prolonga más de lo previsto. Desde Teherán, el régimen ha respondido con advertencias de represalias masivas, incluyendo ataques a infraestructuras energéticas en países del Golfo como Emiratos, Bahréin y Kuwait, además de nuevos lanzamientos de misiles sobre Israel.

En paralelo, Trump ha destacado como un éxito el rescate de un piloto de un caza F-15 derribado por Irán, en una operación que ha calificado como una de las más audaces. El episodio, sin embargo, también ha sido utilizado por la Guardia Revolucionaria iraní como parte de su narrativa propagandística.

Arranca el juicio por la operación Kitchen

La Audiencia Nacional inicia el juicio por la operación Kitchen, que investiga el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para sustraer documentación comprometedora cuando ya se encontraba en prisión. En el banquillo se sientan altos cargos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, entre ellos el exministro Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado Francisco Martínez y el exDAO de la Policía Eugenio Pino, además del comisario José Manuel Villarejo.

Se enfrentan a peticiones de hasta 15 años de prisión por delitos como encubrimiento y malversación. Bárcenas, que ejerce como acusación, sostiene que una operación de esta magnitud no pudo realizarse sin conocimiento político. Como testigos declararán el propio Rajoy y María Dolores de Cospedal.

La misión Artemis II encara un momento clave

La nave Orion, en el marco de la misión Artemis II de la NASA, sobrevuela hoy la cara oculta de la Luna, en un hito técnico que permitirá obtener una visión más amplia del satélite. A diferencia de las misiones Apolo, que volaban a baja altura, esta misión alcanza hasta 4.000 kilómetros, lo que permitirá identificar grandes formaciones geográficas como el Mare Orientale, hasta ahora nunca observado directamente de este modo.

Durante el sobrevuelo, la nave permanecerá incomunicada durante unos 45 minutos, debido a la interferencia de la propia Luna, antes de restablecer contacto con el centro de control, en una maniobra similar a la realizada por el Apolo 8 en 1968.