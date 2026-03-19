Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Israel bombardea refinerías de gas en Irán"

La escalada en Oriente Próximo tras el ataque al mayor yacimiento de gas del mundo, la incertidumbre económica derivada del encarecimiento energético y los movimientos políticos en España y en el ámbito internacional marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Escalada energética y militar en el Golfo

El ataque israelí al yacimiento de gas South Pars, compartido por Irán y Catar, ha desencadenado una rápida respuesta del régimen iraní. La Guardia Revolucionaria ha amenazado y comenzado a atacar instalaciones energéticas en la región, incluyendo la principal planta de gas licuado de Catar y un depósito de combustible en Emiratos Árabes Unidos.

Ambos países habían advertido previamente de que la ofensiva israelí suponía una amenaza para la seguridad energética mundial. La escalada ya tiene impacto en los mercados: el precio del crudo y del gas se ha disparado entre un 4% y un 6%, alimentando el temor a un repunte inflacionario.

En este contexto, el Banco Central Europeo mantiene la cautela y no prevé, por ahora, una subida de tipos. La misma línea siguió la Reserva Federal, con Jerome Powell al frente, aludiendo a la incertidumbre del escenario internacional.

Israel continúa su ofensiva militar en la región, con bombardeos en Líbano y la destrucción de infraestructuras clave como los puentes del sur del país. Además, ha intensificado su estrategia de eliminación selectiva de dirigentes iraníes, incluyendo en las últimas horas al responsable de Inteligencia.

El mensaje del Gobierno israelí es claro: nadie tiene inmunidad. Sin embargo, desde Estados Unidos surgen matices. La directora de inteligencia sostiene que, pese al desgaste tras semanas de conflicto, el régimen iraní sigue debilitado pero intacto, en contraste con el discurso más contundente de Donald Trump y el Ejecutivo israelí.

Sánchez apoya la guerra (contra Putin)

En España, el Gobierno aplaza la concreción de su respuesta a la crisis internacional. El presidente Pedro Sánchez ha pedido paciencia y ha evitado detallar medidas, mientras sus socios presionan para incluir políticas de vivienda en el próximo decreto, con Junts advirtiendo de que podría volver a tumbarlo.

En paralelo, Sánchez ha anunciado junto a Volodímir Zelenski una nueva ayuda a Ucrania de 1.000 millones de euros y un acuerdo para la fabricación conjunta de drones, misiles y sistemas antimisiles.

La incertidumbre también afecta a los Presupuestos Generales del Estado. Mientras el presidente prioriza la gestión de la crisis iraní, la portavoz Elma Saiz había reiterado recientemente el compromiso de presentarlos este mismo mes.

Sigue le deshielo entre España y México

En el ámbito internacional, se abre además una vía de acercamiento entre España y México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha invitado al rey Felipe VI a visitar el país durante el próximo Mundial de fútbol, en un gesto que busca reforzar los lazos bilaterales. El proceso podría culminar con un intercambio de visitas institucionales a lo largo del año.

En este contexto, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha reavivado el debate histórico sobre la conquista, evidenciando que la tensión política también se proyecta sobre el terreno simbólico y diplomático.