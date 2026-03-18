Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Irán desafía a Trump a enviar tropas para invadir el país"

La escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos, las fricciones dentro del Gobierno de coalición en España y el impacto económico del retraso del AVE a Málaga marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina los principales asuntos del día.

Irán eleva el tono frente a Estados Unidos

Irán ha confirmado la muerte de altos cargos del régimen, entre ellos el jefe de Seguridad Larijani y el líder de su fuerza paramilitar, Soleimani. Los portavoces del régimen advierten de que el estrecho de Ormuz no volverá a su situación previa a la guerra y lanzan un mensaje directo a Washington: si contempla una incursión terrestre, recuerde Vietnam.

La referencia no es menor. En el imaginario estadounidense, Vietnam simboliza una guerra larga, costosa y socialmente devastadora. El temor a reactivar ese “síndrome” sigue siendo una de las mayores preocupaciones para cualquier presidente, incluido Donald Trump, a quien ya se le ha planteado si Irán podría convertirse en su propio Vietnam.

A esta presión externa se suma la interna. Las encuestas reflejan rechazo social a la guerra y, además, se ha producido la dimisión del responsable de la lucha antiterrorista, Joseph Kent. En su carta, cuestiona la versión oficial y asegura que Irán no representaba una amenaza inminente, apuntando a la influencia de Benjamin Netanyahu y del lobby israelí en la decisión de atacar.

El entorno más fiel a Trump ha reaccionado con dureza, acusando a Kent de antisemitismo, mientras el propio presidente ha restado importancia a su salida, calificándolo de “débil”.

Tensiones en el Gobierno por el decreto anticrisis

En el plano nacional, el Gobierno insiste en que el impacto de la crisis iraní en España no es comparable al de la guerra de Ucrania. Este contexto anticipa un decreto anticrisis más limitado en el Consejo de Ministros extraordinario previsto.

La ausencia de rebajas fiscales y ayudas generalizadas se interpreta como un mensaje directo a Sumar, que presiona para incluir medidas como la limitación de precios del alquiler o nuevas protecciones antidesahucios, iniciativas ya rechazadas anteriormente en el Parlamento.

La portavoz de Sumar, Martínez Barbero, ha elevado el tono contra el PSOE, evidenciando las crecientes fricciones dentro del Ejecutivo. Mientras tanto, en el espacio político de Yolanda Díaz se empieza a plantear incluso una posible salida del Gobierno.

Tras los malos resultados electorales, el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha urgido a reorganizar el liderazgo de Sumar con la designación de un relevo antes de mayo, advirtiendo de que los vacíos políticos debilitan el proyecto.

El retraso del AVE a Málaga agrava el impacto económico

La confirmación de ADIF de que la línea de AVE a Málaga no reabrirá hasta finales de abril, ya pasada la Semana Santa, ha provocado una fuerte reacción en Andalucía.

El sector turístico calcula pérdidas superiores a 1.300 millones de euros solo en ese periodo, con la cancelación de una de cada cuatro reservas. La consejera andaluza Carolina España ha denunciado un supuesto “maltrato” del Gobierno central y ha reclamado explicaciones a la vicepresidenta María Jesús Montero.

Desde el Ejecutivo, el subdelegado en Málaga, Javier Salas, ha respondido con dureza, acusando al PP de hacer “carroñerismo político”. El cruce de declaraciones evidencia el aumento de la tensión institucional en torno a una infraestructura clave para la economía de la región.