Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Cruce de envites en Trump e Irán"

La escalada de amenazas en torno al estrecho de Ormuz, las tensiones políticas en España por las medidas anticrisis y el panorama electoral en Europa marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina los principales asuntos del día.

Ormuz, en el centro de la tensión global

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado de plazo hasta este martes para reabrir el estrecho de Ormuz, advirtiendo de que, de no hacerlo, Irán se enfrentará a ataques contra sus centrales eléctricas. La respuesta del régimen iraní no se ha hecho esperar: los ayatolás amenazan con convertir en objetivos militares las infraestructuras energéticas y tecnológicas de Estados Unidos y de sus aliados en el Golfo.

El cierre total de Ormuz supondría un impacto directo en el suministro global de petróleo y gas, disparando los precios durante un periodo prolongado. Desde la ONU, el embajador estadounidense ha defendido que Washington no permitirá que Irán “mantenga como rehén” al mundo, aunque la volatilidad del escenario también responde a decisiones cambiantes de la propia Administración Trump.

En paralelo, Israel mantiene una posición firme: continuará su ofensiva en Irán y Líbano. Tras destruir infraestructuras clave en el sur libanés, el Gobierno de Benjamin Netanyahu apunta a una posible incursión terrestre. El apoyo internacional sigue siendo limitado, más allá del respaldo logístico del Reino Unido liderado por Keir Starmer y el posicionamiento favorable del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

España: decretos anticrisis y tensiones en el Gobierno

El presidente Pedro Sánchez comparecerá esta semana en el Congreso para explicar la posición del Gobierno ante la guerra, tras más de tres semanas de conflicto. Mientras tanto, el Parlamento convalidará el primero de los decretos anticrisis, centrado en rebajas fiscales sobre carburantes y electricidad.

Más complicada será la aprobación del segundo decreto, que incluye medidas de vivienda impulsadas por Sumar. La negativa de Junts pone en duda su viabilidad, mientras que el primer paquete económico tampoco cuenta con el respaldo de formaciones como Podemos o EH Bildu.

Las tensiones dentro del Ejecutivo se evidenciaron con el retraso del último Consejo de Ministros, provocado por la presión de los ministros de Sumar. Mientras este espacio lo interpreta como una victoria política, el PSOE lo rebaja a una anécdota, reflejando la fragilidad del equilibrio en la coalición.

La izquierda resiste en las principales ciudades de Francia

En Francia, la izquierda mantiene el control de grandes ciudades como París, Marsella o Lyon, gracias a acuerdos entre socialistas, verdes y fuerzas de izquierda radical en algunas circunscripciones. En la capital, sin embargo, Emmanuel Grégoire ha optado por no pactar con Jean-Luc Mélenchon, a diferencia de otros territorios.

Con una abstención del 57%, el foco se traslada ahora a las elecciones presidenciales, donde la extrema derecha de Marine Le Pen sigue liderando las encuestas, aunque no ha logrado ampliar su poder municipal como esperaba.

En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni afronta un referéndum clave sobre su reforma judicial, que propone separar las carreras de jueces y fiscales y modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. La oposición advierte de un posible deterioro democrático, mientras el Gobierno lo presenta como una medida para reducir la politización.