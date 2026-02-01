Tortura, terror y represión: así es el Helicoide, la cárcel para presos políticos que quiere cerrar Delcy Rodríguez

Nació en la década de los 50 con un propósito que quedó olvidado en el tiempo y que ahora se pretende recuperar. El Helicoide, una de las cárceles más temidas para presos políticos en Venezuela, será convertida en "un centro social, deportivo, cultural y comercial". Al menos eso ha dicho Delcy Rodríguez, la presidenta encargada del país.

Más que un edificio

En este llamativo edificio con forma de hélice, considerado un proyecto de vanguardia debido a su diseño, operan las sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y otros, según afirma la ONG Foro Penal que está dedicada a la defensa de los presos políticos.

Pero la realidad va mucho más allá. Organismos como la ONU ya han denunciado la existencia de "salas de tortura" en su interior, donde ya han perdido la vida varios detenidos bajo custodia, entre ellos el opositor Fernando Albán y el general Raúl Isaías Baduel, según recoge la agencia EFE.

Denuncias internacionales y violaciones de derechos humanos

En lo que nació como un proyecto comercial ya se han denunciado presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014. De hecho, la aparición del nombre de esta cárcel ha aumentado considerablemente en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre el país.

De acuerdo con el texto, en el año 2023, las autoridades recurrieron a "la tortura y malos tratos" como métodos para "generar y perpetuar" un "clima de temor" en la sociedad civil venezolana. Según este informe, algunas personas entrevistadas subrayaron que el "impacto simbólico de los casos de tortura y malos tratos servía para aterrorizar a la sociedad civil e inhibir a la disidencia, en particular el mantenimiento de salas de tortura en El Helicoide".

La reconversión del Helicoide

Ahora, Rodríguez busca dar una segunda oportunidad al lugar. Aunque eso sí, ella habla de "centro de atención", pero nunca de terror, tortura ni muerte: "En el marco del relanzamiento de la misión 'Guardianes de la patria', que contempla programas de atención socioeconómica para nuestros funcionarios policiales, hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de atención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto".

La decisión llega después de que haya propuesto aplica runa ley de amnistía general para liberar a los presos políticos en medio del proceso de excarcelaciones que adelanta el Gobierno desde el mes de enero.