Las teorías de la conspiración tras el intento de atentado contra Trump: falsa bandera o el movimiento 'QAnon', entre otras

El atentado contra Donald Trump hace justo una semana ha despertado a los conspiranoicos que aseguran que todo fue una farsa. En El Colegio Invisible, han analizado estas teorías de la conspiración, de dónde vienen y si tienen o no fundamento. Cabe destacar que es el tercer atentado que sufre Trump en dos años y en los anteriores también hubo dudas sobre su veracidad.

La primera teoría que se ha comentado es que se trate de un atentado de falsa bandera, es decir, que todo estuviera preparado para "aumentar la popularidad de Trump" en un momento complicado para él por meter a Estados Unidos en una guerra, a pesar de haber dicho que no lo haría, y la pérdida de votos de cara a las elecciones de noviembre de mitad de mandato, ha comentado el experto Jesús Ortega.

En este sentido, los conspiranoicos dijeron que todo estaba preparado porque la Fox estaba en el momento del atentado emitiendo en directo lo que ocurría y de repente la señal se fue. Muchos decían que era porque se iba a destapar que, en realidad, era un atentado de falsa bandera, pero la realidad es que había poca cobertura en la sala. De hecho, en la web de la Fox está la comparecencia íntegra.

Qué es QAnon y cuál es su vinculación

Por su parte, el periodista Josep Guijarro ha apuntado que la mayoría de estas teorías de la conspiración proceden de foros usados por trumpistas y los seguidores de 'QAnon'. No se sabe quién está detrás de esa Q, pero tiene, supuestamente, información secreta del Gobierno, por ejemplo, el escándalo del 'Pizzagate'.

La información revelada por 'QAnon' es apoyada por el movimiento MAGA. ¿Cómo funciona? Este personaje anónimo lanza qdrops, "claves numéricas, fechas, elementos que los seguidores buscan e interrelacionan para encontrar una conspiración", todo ello alimentando, de por sí, las fake news.

Fallos en el protocolo de seguridad

Otro de los aspectos comentados son los fallos en el protocolo de seguridad, ya que Cole Allen pudo viajar de punto a punta del país con armas sin pasar ningún control de seguridad y se registró en el hotel tres días antes. Ya en el momento de la cena superó tres anillos de seguridad. "Empiezas a pesar, ¿alguien del servicio secreto está en el ajo o qué está pasando aquí?", ha dicho Sere Skuld.

Sobre el agresor, Cole Allen, su nombre estaba en redes sociales desde 2023 en un tuit aparentemente aleatorio de un tal Henry Martínez y estaba vinculado a la Lockheed Martin, una de las contratas de defensa de EE.UU. Por no hablar de que tres días antes, las estadísticas de Google Trends muestran que en países como Suiza, Taiwán, China, Etiopía... tienen una búsqueda con el nombre de este hombre. "Y la mayoría de búsquedas vienen de Israel", ha añadido Guijarro.