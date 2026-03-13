Suecia presenta 'Glimt', una plataforma ciudadana para ayudar a Ucrania en la guerra: cómo funciona y quién puede participar

La intuición, o también llamada sexto sentido, ha llegado a la guerra de Ucrania. La Agencia Sueca de Investigación para la Defensa (FOI) ha lanzado una plataforma llamada 'Glimt'. Se trata de un proyecto público basado en "crowd forecasting", un método que utiliza la inteligencia colectiva de los participantes para predecir acontecimientos futuros con muy alta precisión.

En colaboración con autoridades ucranianas, 'Glimt', que en sueco significa destello, tiene como objetivo ayudar al ejército ucraniano en la guerra. Su creador y director, Ivar Ekman, considera que al igual que un grupo de expertos se reúne y llega a soluciones, lo mismo ocurre si "miles y miles y miles de personas ponen sus ideas en común, de las cuales sacan conclusiones incluso mucho más certeras", tal y como ha explicado Miguel Pedrero en La rosa de los vientos.

El proyecto, que lleva en funcionamiento desde enero de 2025, ha sido presentado en España en la embajada de Suecia en Madrid. El embajador Per-Arne Hjelmborn ha expuesto los resultados logrados en este año, que demuestran su buen funcionamiento: 55 preguntas analizadas con un resultado global de acierto del 76%.

Cómo funciona y quién puede participar

El proyecto está enmarcado dentro de un paquete de ayuda militar de Suecia a Ucrania valorado en más de mil millones de euros. La plataforma utiliza la predicción colectiva, también llamada pronóstico de multitudes. Básicamente, recopila la información que dejan los usuarios y, con ayuda de inteligencia artifical, genera pronósticos a futuro.

¿Puede participar todo el mundo o solo los suecos? 'Glimt' es una plataforma abierta a todas las personas de cualquier parte del mundo. El usuario solo tiene que buscar 'Glimt' en Google, crearse una cuenta y resolver una serie de preguntas. Algunas de ellas son: ¿En qué momento se reunirán Zelenski y Putin si lo van a hacer? ¿Cómo son o cómo serán los avances en el Frente Oriental durante todo este año? ¿Cómo van a evolucionar las tendencias globales de apoyo a Ucrania?

Los algoritmos de la aplicación se encargan de cruzar los datos y de evaluar la relevancia y consistencia de cada respuesta. Las más certeras -cuyo nivel de acierto se descubre a medida que pasa el tiempo y si se cumple o no lo que se pregunta- son las que más peso tienen en el resultado final. A partir de todo el banco de respuestas, Glimt crea pronósticos, que sirven de ayuda para el ejército ucraniano y sus acciones.

Los usuarios también pueden indicar la probabilidad con la que un evento va a ocurrir

Los usuarios, además de responder las preguntas, pueden asignar la probabilidad que creen que hay de que se producza un determinado evento y esto también lo analiza el algoritmo. Según los datos analizados, cada vez que los usuarios han marcado que algo iba a producirse con un 40% de probabilidades, el 40% de esos eventos ha terminado ocurriendo.

En estos momentos hay unos 20.000 usuarios registrados y está disponible en inglés y francés, además de sueco. FOI ha descrito la plataforma como "un arma nueva" en la lucha por la libertad de Ucrania, que complementa a otras ayudas de tipo material, como aviones Gripen o artillería.

Suecia entró en la OTAN en 2024, tras dos siglos de neutralidad

Cabe destacar que Suecia mantenía una posición neutral y no ingresó en la OTAN hasta 2024, después de solicitar formalmente su adhesión en 2022, una decisión que se vio impulsada por la invasión de Rusia a Ucrania. A lo largo de estos dos años ha tenido que enfrentarse a vetos de Turquía y Hungría.

Suecia decidió declararse neutral en cualquier conflicto bélico en 1834, una decisión motivada tras la Guerra de 1814 contra Noruega y el Tratado de Kiel y la pérdida de fuerza como potencia tras la Guerra de los Treinta Años. Esta posición le ptermitió esquivar las consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, aunque cooperó de manera secreta con Occidente por temor a que la Unión Sociética invadiera a Finlandia, su aliado histórico.

En 1995 Suecia entró a formar parte de la Unión Europea y en 2009 firmó una serie de tratados de defensa mutua, lo que hacía prever que más pronto que tarde acabaría formando parte de la OTAN, hecho que sucedió finalmente el 7 de marzo de 2024.