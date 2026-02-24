Rusia amenaza a Francia y Reino Unido y les acusa de trabajar para dar a Ucrania una "bomba nuclear"

El Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia (SVR) ha emitido este martes un comunicado en el que señala directamente a Francia y Reino Unido de "trabajar activamente" para entregar a Ucrania "una bomba nuclear, o al menos una 'bomba sucia'" que ayude a Kiev en las negociaciones de paz.

"Londres y París trabajan activamente para entregar a Kiev estas armas y sistemas de lanzamiento (…) Esto implica la transferencia encubierta de componentes europeos, equipamiento y tecnología en esta área a Ucrania", explica el SVR a la vez que denuncia que estos planes "suponen una violación flagrante del Derecho Internacional" y del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

"Reino Unido y Francia reconocen que la situación actual en Ucrania no permite lograr su muy deseada victoria sobre Rusia (…) Sin embargo, las élites británicas y francesas no están preparadas para aceptar una derrota", dice el comunicado del SVR que destaca también que "Berlín ha declinado, sabiamente, participar en esta peligrosa aventura".

El Kremlin explica, además, que Francia y Reino Unido "centran sus esfuerzos en lograr que la obtención de armas nucleares por parte de Ucrania parezca ser resultado del propio desarrollo ucraniano" y que "esperan vanamente evitar su responsabilidad".

Informarán a Estados Unidos

En este sentido, el asesor presidencial, Yuri Ushakov, ha asegurado que Rusia informará a Estados Unidos de todo lo relacionado con estos supuestos intentos de Francia y Reino Unido de ayudar a Kiev a desarrollar su potencial nuclear.

"Hablaremos especialmente de ello con los estadounidenses", afirmó Ushakov en una entrevista en la televisión pública rusa.