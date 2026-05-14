Le Pen ironiza con Mbappé tras sus críticas a la extrema derecha: "Se fue del PSG para ganar la Champions... y la ganó el PSG"

Kylian Mbappé volvió a agitar el debate político en Francia en las últimas horas tras posicionarse de nuevo contra la extrema derecha. Sin embargo, la respuesta de Marine Le Pen ha elevado el tono y ha introducido un elemento inesperado: la Champions League, el PSG y el Real Madrid como metáfora política.

Una réplica irónica que ya marca el relato mediático del cruce.

Mbappé alerta sobre la extrema derecha

El delantero francés, una de las figuras públicas más influyentes del país y con un origen humilde en Bondy, un suburbio urbano parisino, insistió en la necesidad de frenar el avance de la extrema derecha y apeló a la responsabilidad colectiva.

"No podemos normalizar ciertos discursos", señaló, en línea con sus anteriores intervenciones sociales.

Sus palabras, dirigidas especialmente a los jóvenes, generaron una rápida reacción en el ámbito político, donde su figura tiene un impacto que trasciende el deporte.

El golpe de Le Pen: PSG, Real Madrid y la Champions como argumento

Marine Le Pen respondió con un mensaje tan irónico como calculado, colocando el foco en la reciente trayectoria deportiva de Mbappé.

"Dejó el PSG para irse al Real Madrid diciendo que era para ganar la Champions League. Mientras tanto, el PSG ganó la Champions League", afirmó.

La líder de Reagrupamiento Nacional utilizó esa comparación como metáfora para cuestionar el posicionamiento del futbolista, sugiriendo que sus decisiones —y sus advertencias— podrían tener un efecto contrario al que pretende.

Le Pen remató su intervención con una frase que ha resonado con fuerza en el debate público:

"Cuando dice que no quiere que gane RN, que continúe, me parece bien", expresando que las palabras del exjugador del AS Mónaco podrían ser un buen augurio para las aspiraciones políticas de su partido.

Fútbol y política: un cruce cada vez más directo

El intercambio refleja cómo el fútbol se ha convertido en un campo simbólico dentro de la batalla política en Francia. Mbappé representa la voz de un deportista global con influencia social, mientras que Le Pen explota ese mismo altavoz para reforzar su narrativa.

El cruce ha generado un fuerte impacto en redes sociales y medios, donde la ironía de Le Pen ha sido ampliamente compartida y analizada.

Mientras unos defienden el derecho de Mbappé a posicionarse, otros interpretan la respuesta de la líder política como un movimiento eficaz para desactivar su influencia. En cualquier caso, el episodio confirma que, en la Francia actual, el fútbol ya no se limita al terreno de juego: también forma parte del relato político.