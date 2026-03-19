La OMS prepara planes ante una escalada del conflicto en Irán: "El peor escenario posible es un incidente nuclear"

La escalada del conflicto en Irán sigue preocupando a las autoridades mundiales que deben estar preparadas para lo peor. Es el caso de la OMS, que ya ha advertido en los últimos días de que el riesgo de que los ataques alcancen a instalaciones nucleares está aumentando.

Y es que, según palabras del propio director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cualquier daño a alguna de estas instalaciones podría tener "graves consecuencias para la salud pública", por lo que la institución está monitorizando en tiempo real el impacto sanitario en la región.

La OMS, que se encuentra, de momento, en fase de vigilancia activa y alerta, ya ha denunciado ataques a infraestructuras sanitarias en la región y la presión sobre los sistemas de salud locales.

Es por ello que ya están trabajando en la formación de su personal para estar preparados a la hora de dar una respuesta rápida a una emergencia de tal calibre. "El peor escenario posible es un incidente nuclear, y eso es lo que más nos preocupa", ha declarado en las últimas horas la directora regional de la OMS en el Mediterráneo Oriental, Hana Balkhy.

Los planes de la OMS

Los protocolos de la OMS recogen una serie de acciones en respuesta a una crisis radiológica, ya que la institución será la encargada de coordinar la atención al síndrome de irradiación aguda, la distribución de yodo estable, el control de alimentos y agua contaminados, las evacuaciones y recomendaciones de confinamiento o la vigilancia epidemiológica a largo plazo.

Estos protocolos se vienen de experiencias como el Accidente de Chernóbil, en 1986, tras el que la OMS desarrolló guías sobre los efectos de la radiación en población civil.

Preocupación por los últimos ataques

Los objetivos de los países implicados en el conflicto parecen haber cambiado en las últimas horas, en las que Israel y Estados Unidos han atacado instalaciones energéticas en Irán, a lo que éstos han respondido atacando infraestructuras en el Golfo.

Israel ha bombardeado South Pars, considerado el mayor yacimiento de gas del mundo y en el que se produce aproximadamente el 12% del gas iraní. Por su parte, Irán ha atacado instalaciones gasísticas y petrolíferas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Las alarmas han saltado después de que un proyectil impactara a pocos metros de la central nuclear de Bushehr. No se han confirmado daños en el reactor, pero sí que se ha advertido de un riesgo radiológico grave.